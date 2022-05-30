【新冠肺炎】學校錄４５宗確診，過去７日１４學校有兩宗以上個案

《經濟通通訊社３０日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，學校錄

４５宗陽性個案，涉及３７名學生及７名職員，分別來自３４間學校，過去７日，有１４學校有

兩宗以上個案。

Ｓｔ Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ＇ｓ國際英文幼稚園暨幼兒園多一名學生染疫，與先前確診學生

來自不同班別，５月２７日最後上學。（ｈｙ）

