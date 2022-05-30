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即市新聞

30/05/2022 16:34

《小傳日記》深圳上海齊發功，零售反彈衝唔衝？

　　《小傳日記》魚缸今日強勢硬上！早幾日都仲擔心緊恒指月線圖有機會今個月要收穿２５０
個月平均線，點知魚缸兩日夾埋一次過升咗差唔多成千點，成功企得返上條２５０個月線，只要
捱得過聽日就算成功企穩，起碼都係唔少人嘅心理關口。
　　講返今日魚缸急彈就係因為上海深圳呢兩大城市，都響應咗阿爺要求加快刺激經濟呼籲，連
續分別出咗《深圳市關於促進消費持續恢復的若干措施》同埋《上海市加快經濟恢復和重振行動
方案》，今日新出嘅上海《方案》，更加指明要對餐飲、零售、旅遊、民航、運輸呢五個方面緩
繳社會保險費，又對呢類不裁員少減員嘅企業發放一次性穩崗補貼，即係類似香江「保就業計劃
」咁樣。所以今日全線零售佬、餐飲佬、旅遊佬都勁興奮，李寧（０２３３１）升超過一成一，
特步（０１３６８）升多過８巴仙，潤啤（００２９１）升超過８巴仙，海底撈（０６８６２）
升差唔多一成，海昌（０２２５５）升多過７巴仙！
　　不過睇返圖，雖然呢類板塊今日興高采烈，但係好似李寧咁，係上個禮拜跌到落底，今日有
好消息先食住個勢上返嚟，走勢嚟講都未算係破到位，仲未突破到一浪低於一浪走勢，短期有可
能維持上完就落，除非到６月公布返銷售數字啦，有改善到先真係十卜佢破位嘅最大動力，而李
寧暫時最大阻力都係五十天線，到６０銀關口沽壓都會重返些少，請請！

　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何
建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與
《經濟通》、編者及作者無涉。

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