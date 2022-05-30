【國安立法】教大夥教圖出版小學教材，涉國家安全教育課題

《經濟通通訊社３０日專訊》香港教育大學今日宣布，將聯同香港教育圖書有限公司，於今

年８月起分３階段推出小學《基本法》及國家安全教育教材套，涉及愛國者治港、國家版圖、法

治社會等主題。

教大表示，由今年８月會推出小一及小四級教材、２０２３年２月出版小二及小五級、

２０２３年８月推小三及小六級教材。新出版的教材內容以生活情境切入，主題圍繞「《憲法》

及《基本法》教育」、「國家安全教育」、「國安法」、「法治精神」及「公民教育」５大學習

範疇，包括愛國者治港、國家版圖、法治社會、認識《基本法》、法治守護者、珍惜國家資源及

資訊與科技安全。教大指，除法律知識外，教材亦涵蓋中華文化及歷史、國旗國徽、國家發展概

況，及其他全球議題等；每個年級包括４個單元，各單元均有獨立的學習手冊、工作紙、教案、

電子簡報、動畫短片等教材。

有關教材套由資深課程設計專家及前線教育工作者編寫，並由教大校長張仁良、教大校長特

別顧問戴希立、教大香港社會研究講座教授呂大樂、港大法律學院陳弘毅及前基本法推廣督導委

員會教師及學生工作組召集人李浩然擔任顧問。教大期望，透過生動活潑的教材，讓學生有系統

地學習《基本法》的由來、基本概念及深層意義，由淺入深，從小培養學生成為正向積極、尊重

法治、和關心國家發展的良好公民。



＊以「ＳＩＲ」三大原則為主軸＊



教大校長張仁良表示，《基本法》涉及法律條文及概念，要令小學生明白箇中的由來和概念

很不容易，加上港區國安法的實施，全港學校都需要全面推行國安教育，不少教育同工反映不知

從何入手。他指，團隊在構思教材時，特別以「ＳＩＲ」三大原則為主軸，即

Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅｄ（有系統地照顧不同年級學童的需要）、Ｉｎｔｅｒｅｓｔｉｎｇ（生動

活潑）及Ｒｅｌｅｖａｎｔ（從日常生活情境切入）。

張仁良又指，校方十分榮幸能為推廣《基本法》及國家安全教育出一分力，期望教材套可支

援學界，培養兼備國際視野及愛國情懷的下一代。（ｈｙ）

