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30/05/2022 18:17

【國安立法】教大夥教圖出版小學教材，涉國家安全教育課題

　　《經濟通通訊社３０日專訊》香港教育大學今日宣布，將聯同香港教育圖書有限公司，於今
年８月起分３階段推出小學《基本法》及國家安全教育教材套，涉及愛國者治港、國家版圖、法
治社會等主題。
　　教大表示，由今年８月會推出小一及小四級教材、２０２３年２月出版小二及小五級、
２０２３年８月推小三及小六級教材。新出版的教材內容以生活情境切入，主題圍繞「《憲法》
及《基本法》教育」、「國家安全教育」、「國安法」、「法治精神」及「公民教育」５大學習
範疇，包括愛國者治港、國家版圖、法治社會、認識《基本法》、法治守護者、珍惜國家資源及
資訊與科技安全。教大指，除法律知識外，教材亦涵蓋中華文化及歷史、國旗國徽、國家發展概
況，及其他全球議題等；每個年級包括４個單元，各單元均有獨立的學習手冊、工作紙、教案、
電子簡報、動畫短片等教材。
　　有關教材套由資深課程設計專家及前線教育工作者編寫，並由教大校長張仁良、教大校長特
別顧問戴希立、教大香港社會研究講座教授呂大樂、港大法律學院陳弘毅及前基本法推廣督導委
員會教師及學生工作組召集人李浩然擔任顧問。教大期望，透過生動活潑的教材，讓學生有系統
地學習《基本法》的由來、基本概念及深層意義，由淺入深，從小培養學生成為正向積極、尊重
法治、和關心國家發展的良好公民。

＊以「ＳＩＲ」三大原則為主軸＊

　　教大校長張仁良表示，《基本法》涉及法律條文及概念，要令小學生明白箇中的由來和概念
很不容易，加上港區國安法的實施，全港學校都需要全面推行國安教育，不少教育同工反映不知
從何入手。他指，團隊在構思教材時，特別以「ＳＩＲ」三大原則為主軸，即
Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅｄ（有系統地照顧不同年級學童的需要）、Ｉｎｔｅｒｅｓｔｉｎｇ（生動
活潑）及Ｒｅｌｅｖａｎｔ（從日常生活情境切入）。
　　張仁良又指，校方十分榮幸能為推廣《基本法》及國家安全教育出一分力，期望教材套可支
援學界，培養兼備國際視野及愛國情懷的下一代。（ｈｙ）

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