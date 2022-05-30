《保險睿見－謝佩蘭》通行證第三階段在即，疫苗副作用保障可支援

《保險睿見》最近，有見疫情仍然反覆，除了做好個人防護，到目前為止，接種疫苗被視為

有效預防疾病的方法之一，可減少感染後需要住院、出現嚴重併發症，甚或死亡的風險。而政府

將在五月底實施「疫苗通行證」第三階段，接種三劑疫苗者可進入一系列處所。換言之，接種疫

苗對社會重拾正軌起著關鍵的作用。



＊接種疫苗避免重症＊



相信大家都明白接種疫苗可增強保護作用，建立免疫屏障，能夠減少出現重症，而有保險公

司更早已主動為客戶多想一步，為合資格客戶提供「免費疫苗副作用防護保障」＊，直接回應客

戶當前最關注的需要。這個保障除了包括新冠疫苗，還有季節性流感疫苗、乙型肝炎疫苗等在香

港及澳門處方及注射之認可疫苗，讓客戶在接種疫苗前，明白到有保障作為支援，就可放心按個

人情況作安排，為健康作更好準備。



＊及早行動規劃保障空隙＊



「２０１９冠狀病毒病」變幻莫測，除了接種疫苗為疫情反彈作好準備外，不少人士都意識

到個人保障未必足夠。正值現時防疫措施已分階段放寬，在情況許可下，可考慮相約財務策劃顧

問為個人及家人的保障作詳細分析，及早行動為將來及突如其來的未知數做好準備。

過去數波疫情均來勢洶洶，能夠在關鍵時刻積極主動為客戶提供到位保障的公司，助你及家

人實踐「健康長久好生活」，會是真正與你並肩的同行者！

《友邦香港及澳門首席客戶、策略及轉型官 謝佩蘭》



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