《退休多角度－程浩賢》後疫情時代：ＥＳＧ策略成退休投資必修科

《退休多角度》隨著本地第五波疫情逐漸受控，我們經已身處「後疫情時代」。自２０２０

年以來疫情爆發至今，大家的工作和生活方式、經濟模式、社會觀念甚至投資世界的變化與調整

都隨之而來。退休計劃也不得不隨機應變，提早或延遲退休，甚至退而不休都有可能。你有退休

應變能力嗎？在新常態下，擁抱新思維有助更好地應付未來各種變數，例如環境、社會及管治

（ＥＳＧ）策略投資，值得我們花心思去學習並讓自己的退休投資可與時並進。



＊ＥＳＧ投資回報與抗跌力較佳，有助避險＊



不少市場數據顯示，比較著重ＥＳＧ為核心的公司，於市況波動時，回報與抗跌力均表現得

較為理想。正如筆者早前提到，ＥＳＧ投資可在「疫」市跑出，投資表現幾乎可領先大市。

ＥＳＧ指標評分較高的公司有相對較高的抗逆力，駕馭未來不明朗環境的能力亦較強。箇中的原

因是什麼？可持續投資是將ＥＳＧ相關的投資理念融入傳統投資流程，追求較佳的長期投資表現

，我們可以理解為原本傳統投資的進階版。可持續投資相對經得起考驗，於「疫」市可發揮抗跌

力，因為好的企業於管理經營時更重視可持續發展，較有能力就環球政經形勢變動作出前瞻性的

策劃、有較強的韌性應對挑戰和逆境。根基穩健的企業文化，員工對工作的滿意度、與客戶的穩

固關係、或企業董事會的效率等這些涉及「Ｓ」（社會）與「Ｇ」（企業管治）的範疇，對財務

表現有正面影響，從而展現較強的抗跌力。ＥＳＧ投資可謂長遠可持續競爭力的關鍵，讓我們可

以更平穩、更靈活地走進「後疫情時代」。



＊亞太ＥＳＧ潛力大，年輕一代ｂｕｙ責任投資＊



相較於歐美地區較早興起與推動ＥＳＧ投資，亞太地區作為後起之秀，ＥＳＧ披露框架現尚

處於相對初步發展的階段，但正在加快步伐追趕全球ＥＳＧ趨勢，以符合投資者的期望，並預計

將成為增長的主要驅動力。２０２１年，ＥＳＧ投資在亞洲強勁增長，數據顯示流入ＥＳＧ基金

的資金增加了一倍以上，超過１０００億美元。ＥＳＧ相關的監管政策、人才培訓、投資者教育

等多方面正積極發展與配合。

香港的ＥＳＧ進程是近年的事。２０１９年底香港聯交所推出《環境、社會及管治報告指引

》，自２０２０年７月１日或之後開始的財政年度起，上市公司須在ＥＳＧ報告中披露更多信息

。雖然現時普遍的香港個人投資者對ＥＳＧ投資意識及相關投資經驗可能較低，但對ＥＳＧ投資

的興趣日益濃厚，尤其是年輕一代，他們更願意積極考慮投資ＥＳＧ產品。證監會於２０１９年

４月１１日向認可單位信託及互惠基金的管理公司發出有關ＥＳＧ基金的通函，將環境、社會和

管治作為主要投資重點並反映在投資目標或策略的基金，納入證監會認可的ＥＳＧ基金列表。

現時，證監會已認可超過１２０隻以氣候變化、環保、ＥＳＧ或可持續發展為投資重點的基

金，較２０２０年２月的３０隻以內增長了四倍有多，總資產規模已達至１３００億美元。這類

基金主要來自歐盟，少部分是香港基金管理公司的產品。到２０２１年年底，首批本地註冊並專

注亞洲的ＥＳＧ策略面世，為本港投資者提供越來越多的ＥＳＧ產品，有些甚至同時適用於「粵

港澳大灣區跨境理財通」計劃，投資者大可切合個人的投資需要、價值取向與風險承受程度，把

握ＥＳＧ投資機遇，自製可持續的長期回報，爭取潛在收益，為退休前後作好準備。

投資涉及風險，基金價值可升可跌。本資料只供一般參考用途。

《信安投資及退休金服務有限公司行政總裁 程浩賢》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

