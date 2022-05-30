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30/05/2022 09:11

《容我世說－張翠容》南太平洋島國鍊上的中澳角力

　　《容我世說》上周寫了東帝汶建國２０周年，這個位於南太平洋的島國，本來鮮少受到關注
，但最近因中國外長王毅高調訪問南太平洋諸國，並在斐濟主持第二次中國－太平洋島國外長會
議，早前更和所羅門群島簽定安全合作協議，引起西方警惕，特別是澳洲，他們正在密切留意中
國將在這個地區作何布局？由此東帝汶也一併進入了國際媒體的視線。

　　大家都會好奇，蕩漾在南太平洋這些細小島嶼國，平均人口只有數十萬，東帝汶算是人口最
多但也只不過１３０萬，近年多了國際媒體報道，不過也大多與氣候變遷議題有關。想不到的是
，該地區竟然因獨特的地緣政治，現在竟成為中國和西方博奕的海洋戰場，澳洲首當其衝。

　　澳洲視南太洋諸小國為她的後院，從所羅門群島、基里巴斯、薩摩亞、斐濟，到湯加、瓦努
阿圖、巴布亞新機內亞、東帝汶等八國，乃是澳洲第一島國鍊，尤如日本群島、琉球群島，中接
台灣島嶼，南至菲律賓之相對於中國，而美國一直企圖控制這第一鍊來堵塞中國的海洋力量發展


　　當中國欲繞過第一島鍊，南下直接突破大洋洲的第二島鍊和第三島鍊，並沒有遇上太大困難
，不少島嶼國張開雙手歡迎。澳洲此刻才驚覺，原來過去沒有好好經營她和後院的關係，遂立即
派出新外長黃英賢與王毅鬥快外訪以上島嶼國，試圖力挽狂瀾。

　　澳洲自成一洲，四面環海。不過，由於其周邊島國屬國力不張的小國，海軍力量脆弱，澳洲
過去沒有認真把他們放在眼內，因此一直未感到有加強海軍的逼切性。但如果澳洲要與中國在此
角力，那麼，澳洲有足夠的海軍實力來面對中國帶來的挑戰嗎？

　　事實上，近年澳洲積極參與美國抗中戰略，從五眼聯盟到四方安全對話，全都是衝著中國而
來。此外，美國在背後不斷推動澳洲加強和美英的聯盟，例如去年澳洲在美國游說下取消向法國
購買潛艇的交易，轉移和英美合作，並與後兩者急促成立「澳英美聯盟」（ＡＵＫＵＳ），此舉
無疑也是劍指中國。澳洲這樣全程扮演美國在太平洋的打手，中國對此也終於忍不住出手了。

　　現在中國就來到澳洲的後院拓展活動，蔚藍的太平洋突然翻起浪花。今次所羅門群島願意和
中國簽下安全合作協議，相信會陸續有其他島國跟著加入，原因何在？翻開歷史，澳洲和美國在
太平洋諸小國上可謂是有破壞沒建設。就好像年長一輩的東帝汶人，忘不了澳洲當年軍援印尼入
侵東帝汶，又爭奪帝汶海的石油和天然氣資源。

　　即使東帝汶建國這麼多年以來，只在咫尺之遙的澳洲，卻從沒有給與重大的建設。其實澳洲
對與其他島嶼國一樣漠視，反之中國卻不吝向南太平洋諸小國投放資源，東帝汶便是個好例子，
而該國新任總統奧爾塔表示：「我們應和中國建立良好關係。」

　　至於美國，原來她在南太平洋島嶼上有一段開發核武器的黑歷史，馬紹爾群島便是一例，該
島有不少居民因為核輻射而患上癌症。他們對美國視他們為核實驗場和核廢料垃圾站，可謂是無
語問蒼天，那他們又怎會依靠美國？中國對他們而言，似乎可成為改善國力的唯一靠山，不僅在
經濟上，也在安全上。《資深新聞工作者╱戰地記者　張翠容》

＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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