【聚焦人幣】人幣中間價升３３９點子止兩連貶，報６﹒７０４８

《經濟通通訊社３０日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７０４８，

較上個交易日升３３９點子，止步兩連貶，上個交易日報６﹒７３８７。

美國聯儲局會議紀要暗示加息進程未如早前預期激進，且最新經濟數據令華爾街相信通脹水

平有可能觸頂，投資者調整投資策略，美股回升，美元連續２月走低。上周五（２７日）紐約尾

盤，美匯指數下跌０﹒１９％，至１０１﹒６４，周線跌１﹒４７％，為連續第二周走低。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

１美元╱人民幣 ６﹒７０４８ －３３９﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒１９４５ －３８７﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒２６９１ －３４７﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８５４２ －４２﹒７０

１英鎊╱人民幣 ８﹒４６６４ －３６０﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒８００１ ＋１２９﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒３７７９ ＋７８﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒８９９８ －１０８﹒００

１瑞郎╱人民幣 ６﹒９９９９ －３０９﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒２７０２ －５３﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６５３０ ＋９﹒３０

１人民幣╱俄羅斯盧布 ９﹒９０３５ ＋３１７４﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒３２６５ －５２﹒００

１人民幣╱韓元 １８６﹒８２００ －２５﹒００

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

