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30/05/2022 09:18

【聚焦人幣】人幣中間價升３３９點子止兩連貶，報６﹒７０４８

　　《經濟通通訊社３０日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７０４８，
較上個交易日升３３９點子，止步兩連貶，上個交易日報６﹒７３８７。
　　美國聯儲局會議紀要暗示加息進程未如早前預期激進，且最新經濟數據令華爾街相信通脹水
平有可能觸頂，投資者調整投資策略，美股回升，美元連續２月走低。上周五（２７日）紐約尾
盤，美匯指數下跌０﹒１９％，至１０１﹒６４，周線跌１﹒４７％，為連續第二周走低。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒７０４８　　－３３９﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒１９４５　　－３８７﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒２６９１　　－３４７﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８５４２　　　－４２﹒７０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒４６６４　　－３６０﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒８００１　　＋１２９﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒３７７９　　　＋７８﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒８９９８　　－１０８﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒９９９９　　－３０９﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒２７０２　　　－５３﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６５３０　　　　＋９﹒３０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　９﹒９０３５　＋３１７４﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒３２６５　　　－５２﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１８６﹒８２００　　　－２５﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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