《神州經脈》上海５０條政策振經濟，滬綜指四連揚，人幣連彈兩日



《神州經脈》人幣走勢轉強，加上市場憧憬京滬疫情接近尾聲，上海市政府發布加快經濟恢

復和重振行動方案。滬深股市今日高開後震盪向上，滬綜指高開０﹒３７％後一度倒跌後再上攻

，收升０﹒６％，報３１４９點，錄四連揚；創業板一度漲超１﹒５％，收市升幅收窄至

０﹒９８％。國企改革概念股、汽車產業鏈繼續走強，白酒、旅遊等消費股表現活躍。

外資持續流入，全日流入７０﹒４９億元（人民幣．下同）；兩市今日成交８１１０億元，

較上日少０﹒６％。

評級機構穆迪表示，新冠疫情相關影響、房地產市場低迷以及地緣政治緊張局勢加劇，將令

中國增長放緩，將對２０２２年中國ＧＤＰ的預估從增長５﹒２％下調為增長４﹒５％，預計

２０２３年回升至５﹒３％。該機構維持對中國房地產行業的負面展望。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 美國國務卿布林肯發表對華政策演講之後，中國外交部長王毅上周六（２８日）回應表示

，這番演講反映出美國的世界觀、中國觀、中美關係觀都出現了嚴重偏差。王毅稱，中美關係不

是美方設計的零和博弈。美方首先應意識到單極霸權不得人心，集團對抗沒有前途，小院高牆封

閉退步，脫勾斷供損人害己。國與國之間可以公平競爭，中美之間亦會有競爭，但不應是惡性競

爭。王毅強調，中美關係正處在重要的十字路口，美方應做出正確抉擇，不要在「三分法」、「

三點論」上不斷做文章，而是將精力真正放在踐行相互尊重、和平共處、合作共贏「三原則」上

，進而找到中美在新時代的正確相處之道。此外，美國貿易代表辦公室表示，中國有關的進口關

稅豁免將於５月３１日到期，因此再度延長對部分中國醫療產品豁免懲罰性關稅的期限，直至今

年１１月底。這是美國第三度延長該關稅的期限。美國貿易代表戴琪在《日本經濟新聞》的訪問

中表示，華府正研究降低對中國的懲罰性關稅，以應對美國通脹問題。



２﹒ 內地疫情繼續回落，昨日新增本土及無症狀約１２２宗。上海新增新冠感染人數降至兩位

數，上海市常務副市長吳清昨日表示，上海將動態修訂復工復產復市疫情防控指引，取消企業復

工復產復市不合理限制，６月１日起取消企業復工復產「白名單」審批制度。上海市人民政府發

布《上海市加快經濟恢復和重振行動方案》，共包括八個方面、５０條政策措施。從租金減免、

社保緩繳、新能源車補貼、鼓勵大型商貿企業發放消費優惠券、促進房地產開發投資健康發展等

內容出發，加快上海經濟恢復和重振。其中，對於企業短期資金周轉困難，上海擬將「無還本續

貸」服務對像從小微企業拓展到中型企業。在符合授信管理要求和風險可控的前提下，按照零門

檻申請、零費用辦理、零周期續貸原則，支持中小微企業無縫續貸，力爭２０２２年無縫續貸增

量能夠達到１０００億元。對餐飲、零售、旅遊、交通運輸、文體娛樂、住宿、會展等受疫情影

響嚴重的７類行業中不裁員少減員的企業，發放一次性穩崗補貼；對置換純電動汽車的個人消費

者給予一次性１００００元補貼，支持大型商貿企業和電商平台發放消費優惠券等。



３﹒ 互聯互通進一步擴大，中證監、香港證監原則同意兩地交易所將符合條件的交易所買賣基

金（ＥＴＦ）納入互聯互通。中港投資者可買賣兩地的股票和ＥＴＦ基金份額，市場預期ＥＴＦ

互通正式實施，需要約２個月準備時間，最快或在７月正式實施。根據要求，可迎來北水的

ＥＴＦ，資產規模至少１７億元，港股權重至少九成，現時僅約４隻ＥＴＦ符合標準，包括盈富

基金（０２８００）、恒生Ｈ股指數ＥＴＦ（０２８２８）、南方東英恒生科指ＥＴＦ

（０３０３３）及安碩恒生科指ＥＴＦ（０３０６７）。北向ＥＴＦ產品方面，有關ＥＴＦ則要

以人民幣計價，上市不少於６個月，最近６個月日均資產規模不低於１５億元人民幣，跟蹤的標

的指數中，上交所和深交所上市股票權重佔比不低於９０％，且滬股通股票和深股通股票權重佔

比不低於８０％。同時，投資者通過互聯互通投資ＥＴＦ，僅可在二級市場進行交易，不允許申

購贖回。ＥＴＦ投資額度與股票投資額度一併統計及管理。



４﹒ 陽光城（深：０００６７１）周六（２８日）發布關於「２０陽城０４」２０２２年第二

加速清償議案）未獲得通過。「２０陽城０４」發行量為８億元。同時，收到深交所年報問詢函

，要求說明２０２１年度房地產毛利率僅為５﹒５１％的原因及合理性，是否與同行業可比公司

存在較大差異；；說明公司子公司未履行還款義務而被列為被執行人的主要情況及信息披露情況

（如適用），相關子公司是否為公司主要子公司及其被列為被執行人事項對公司日常經營、融資

等的影響等。此外，花樣年控股（０１７７７）公布上周四（２６日）接獲Ｆｌｏｗｅｒ

ＳＰＶ ４ Ｌｉｍｉｔｅｄ針對公司就未償還貸款融資約１﹒４９億美元向開曼群島大法院提

呈清盤呈請，公司將極力反對呈請。此外，陝西省西安市２８日公布商品房交易政策調整，九條

舉措共涉及調整限購限售、降低個人住房貸款首付比例、住房公積金貸款額度調整等。



５﹒ 據國家發展改革委官微消息，中美氣候變化磋商團隊２６日在德國柏林舉行會談。中國氣

候變化事務特使解振華與美國總統氣候問題特使約翰．克里回顧了《中美關於在２１世紀２０年

代強化氣候行動的格拉斯哥聯合宣言》，就《宣言》中成立中美強化氣候行動工作組相關議題廣

泛交換意見，同意繼續推動中美氣候變化合作機制化、具體化、務實化。美國國務卿布林肯上周

在喬治華盛頓大學發表演說時表示，可以在類似氣候變化等的問題上同中國合作，但法治及人權

不能妥協及用作交易。聯合國人權事務高級專員巴切萊特結束在中國的訪問行程，她在廣州的線

上記者會上透露，在新疆到過監獄及前教培中心，她敦促北京檢視反恐政策。中國外交部副部長

馬朝旭形容，巴切萊特親身感受一個真實的新疆。雙方商定建立年度高級別戰略對話機制，討論

國際、地區和國別層面共同關心的人權問題。此外，針對中國與瑞士兩國更新自由貿易談判因人

權議題陷入停滯，外交部發言人趙立堅回應表示，中瑞自貿協定是一份互利互惠的協定，不是一

方對另一方的恩賜。中方樂見自貿協定升級，同時也希望瑞方能夠排除人為干擾因素，同中方相

向而行。



６﹒ 北京２９日新增８例本土確診病例（含１例無症狀感染者轉確診病例）和４例無症狀感染

者。北京已連續７天新增病例數明顯下降，連續兩天無新增社會面病例。值得關注的是，繼北京

樸石醫學、北京金准醫學被查後，短短十天內，北京第三家核酸檢測公司被公安立案偵查。北京

中同藍博醫學檢驗實驗室被發現溯源記錄不完整，記錄規則不清晰，不能提供原始標本流轉單和

擴增板原始紙質記錄，部分時間點擴增文件記錄與實驗室自述檢測數量不符，違規對多管樣本進

行混管檢測。北京市衛生健康委員會黨委委員王小娥表示，已勒令北京中同藍博醫學檢驗實驗室

立即停止執業，啟動吊銷醫療機構執業許可證程序，並配合公安部門予以立案偵查。中同藍博醫

學檢驗實驗室是中國同輻（０１７６３）全資子公司，後者具國企背景，是中國核工業集團有限

公司控股子公司，於２０１１年在原中國同位素有限公司基礎上重組設立。中國同輻今日就此事

發致歉聲明，稱已經第一時間成立工作專班，全力配合有關部門的工作。



７﹒ 國家發改委、能源局發布《關於促進新時代新能源高質量發展的實施方案》，旨在錨定到

２０３０年中國風電、太陽能發電總裝機容量達到１２億千瓦以上的目標，加快構建清潔低碳、

安全高效的能源體系。支持新能源項目與用戶開展直接交易，鼓勵簽訂長期購售電協議，電網企

業應採取有效措施確保協議執行。對國家已有明確價格政策的新能源項目，電網企業應按照有關

法規嚴格落實全額保障性收購政策，全生命周期合理小時數外電量可以參與電力市場交易。在電

力現貨市場試點地區，鼓勵新能源項目以差價合約形式參與電力市場交易。引導全社會消費新能

源等綠色電力。開展綠色電力交易試點，推動綠色電力在交易組織、電網調度、價格形成機制等

方面體現優先地位，為市場主體提供功能健全、友好易用的綠色電力交易服務。與此同時，豐富

綠色金融產品服務，研究探索將新能源項目納入基礎設施不動產投資信託基金（ＲＥＩＴｓ）試

點支持範圍。



８﹒ 美國聯儲局會議紀要暗示加息進程未如早前預期激進，且最新經濟數據令華爾街相信通脹

水平有可能觸頂，投資者調整投資策略，美股回升；上周五（２７日）紐約尾盤，美匯指數下跌

０﹒１９％，至１０１﹒６４，周線跌１﹒４７％，為連續第二周走低。人民幣中間價止兩連貶

，即期匯率（ＣＮＹ）今早高開２８點子後愈升愈有，盤中高見６﹒６４４５；全日飆４３３點

，收報６﹒６６４８，實現兩連漲，創５月２３日以來一周新高。交易員稱，國內新冠疫情形勢

持續向好，疊加市場風險偏好回暖壓制美元指數，人民幣獲益反彈，不過分紅購匯需求仍可能適

時增多，短期匯價大概率寬幅區間震盪。他們並表示，市場對美聯儲激進加息預期逐漸降溫，短

期美元支撐力將繼續受到考驗；而隨著上海推進復工復產，經濟復甦預期會對人民幣提供一定支

持，後續關注分紅購匯釋放情況。（ｗｌ）

