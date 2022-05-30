【互聯互通】中金：納入合資格ＥＴＦ是標誌性擴容，短期影響不大

《經濟通通訊社３０日專訊》中國證監會和香港證監會上周五（２７日）發布聯合聲明宣布

，原則同意兩地交易所將符合條件的交易型開放式基金（ＥＴＦ）納入互聯互通。中金公司認為

，整體來看，納入合資格ＥＴＦ是互聯互通機制又一標誌性擴容事件。

中金指出，盡管短期直接影響未必很大，但中長期看影響深遠，不僅有利於豐富交易產品種

類、為外資投資中國資本市場提供更多便利，同時對促進兩地資本市場相互融合，以及中國資本

市場進一步開放也有重要意義。



＊基金人士：ＥＴＦ納入滬港股通，豐富中國資產銷售渠道＊



另外，據《上海證券報》引述南方東英人士表示，ＥＴＦ互聯互通是大勢所趨。香港有豐富

多元的ＥＴＦ產品，隨著ＥＴＦ通深化，這些產品有助於內地投資者多元配置。同時，互聯互通

有望將龐大的內地投資者人群吸引至香港ＥＴＦ，擴大香港ＥＴＦ市場規模，築深ＥＴＦ資金池

。從國際視角來看，他認為，ＥＴＦ納入滬港股通，將豐富中國資產的銷售渠道，讓國際投資人

能更輕鬆，便捷，簡易的獲得更多元的中國資產，也會豐富中國資產的投資人結構，增加國內

ＥＴＦ產品的機構投資人佔比。

ＥＴＦ納入互聯互通後，內地和香港投資者可以通過當地證券公司或經紀商買賣規定範圍內

的對方交易所上市的股票和ＥＴＦ基金佔有率。正式實施需要２個月左右準備時間。（ｊｔ）



