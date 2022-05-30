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30/05/2022 14:31

【互聯互通】中信證券料盈富基金等６隻香港ＥＴＦ符合被納入標準

　　《經濟通通訊社３０日專訊》中國證監會和香港證監會上周五（２７日）發布聯合聲明宣布
，原則同意兩地交易所將符合條件的交易型開放式基金（ＥＴＦ）納入互聯互通。內地和香港投
資者可通過當地證券公司或經紀商，買賣規定範圍內的對方交易所上市的股票和ＥＴＦ基金份額
。中信證券測算，當前共有６隻香港ＥＴＦ符合被納入港股通的條件，分別為：盈富基金
（０２８００）、恒指ＥＴＦ（０２８３３）、恒生中國企業（０２８２８）、南方恒生科技
（０３０３３）、安碩恒生科技（０３０６７）、恒生科技ＥＴＦ（０３０３２）。其追蹤的指
數主要為恒生指數、國企指數和恒生科技指數。
　
＊料中概互聯網板塊受益最大＊
　
　　中信證券認為，ＥＴＦ納入互聯互通，將拓寬內地投資者間接持有港股二次上市標的和
ＲＥＩＴｓ的渠道。當前港股通規則尚未允許納入二次上市企業和ＲＥＩＴｓ，而在ＥＴＦ納入
互聯互通的安排下，內地投資者可通過投資跟蹤恒指、國企指數和恒生科技指數的ＥＴＦ間接持
有此類標的。
　　當前恒指及恒生科技指數中，含有不乏阿里（０９９８８）、網易（０９９９９）、京東
（０９６１８）等二次上市的優質互聯網企業，以及如領展房產基金（００８２３）的香港
ＲＥＩＴｓ。在當前互聯網監管常態化，頭部企業估值已顯著回調、疫情對業績的沖擊也被充分
消化後，中概互聯網板塊將愈發得到市場關注。
　　中信證券表示，國內資金也在尋找境外穩定收益類資產，海外ＲＥＩＴｓ亦獲青睞。本次
ＥＴＦ互聯互通新規為內地資金持有優質二次上市企業及海外ＲＥＩＴｓ創造了條件。考慮到
２０２０年以來，港股通日均淨流入僅１７﹒９億元人民幣，遠低於４２０億元人民幣的上限，
通過互聯互通渠道也可規避ＱＤＩＩ渠道潛在的額度風險。（ｊｔ）
　　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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