【恒大困局】許家印胞兄持股裝飾設計公司遭列失信被執行人

《經濟通通訊社３０日專訊》據內地企業徵信機構企查查顯示，由許家印哥哥許家欽持股

８０％的廣州雅旭裝飾設計有限公司，近日因違反限制高消費令，被列為俗稱「老賴」的失信被

執行人，即指具有履行能力而不履行生效法律文書確定義務的被執行人。該公司目前已經累計涉

嫌６００宗訴訟，累計被執行超６７１萬元（人民幣．下同），累計失信被執行近１８３萬元。

廣州雅旭成立於２００２年，註冊資本１億元，由許家欽、許火健分別持股８０％、２０％

。

許家欽擔任大股東的廣州雅旭裝飾設計公司，被外界認為是恒大地產業務的主要承包商之一

，此前承接了西安、包頭、廣州等全國多地恒大項目的裝修裝飾工程。此次出事，主要是因積欠

工程款等原因，而當中８７％均是在恒大出事後發生。



＊許家欽賣樓還債＊



據《樂居財經》報道，一位分包商負責人表示，已超過一年聯繫不上廣州雅旭公司及許家欽

，對方拖欠工程款超１０００萬元。

實際上，許家欽也跟著許家印一起在還債。２０２１年底，許家欽較小的一套別墅標價

３３００萬出售，至今還沒賣掉。緊接著今年初，他又對外出售的廣州金碧華府，市場價１﹒１

億元，已於４月售出，最終成交價是７０００萬元。

報道又指，許家印家族成員往往與房企存在著持續協議，扮演總包或者主要供應商的角色。

例如，許家欽治下的廣州雅旭是恒大地產業務的主要承包商之一；新力張園林的大哥旗下的江西

五建、三弟旗下的廣西路港就作為新力的重要供應商，從新力獲取源源不斷的項目。（ｃｔ）



