【數字人幣】深圳將通過美團發３０００萬數字人幣紅包，提振消費

《經濟通通訊社３０日專訊》為了提振民生消費、助力商戶復甦，深圳市將通過美團平台發

放３０００萬元數字人民幣紅包。

５月３０日上午１０點起，深圳消費者可登陸美團Ａｐｐ搜索「樂購深圳」報名參與抽簽。

中簽消費者獲得的數字人民幣紅包，可在深圳市１﹒５萬餘家具備數字人民幣核銷功能的線下商

戶以及美團平台消費場景中使用。（ｃｔ）

