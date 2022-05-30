【數字人幣】深圳將通過美團發３０００萬數字人幣紅包，提振消費

《經濟通通訊社３０日專訊》為了提振民生消費、助力商戶復甦，深圳市將通過美團平台發
放３０００萬元數字人民幣紅包。
５月３０日上午１０點起，深圳消費者可登陸美團Ａｐｐ搜索「樂購深圳」報名參與抽簽。
中簽消費者獲得的數字人民幣紅包，可在深圳市１﹒５萬餘家具備數字人民幣核銷功能的線下商
戶以及美團平台消費場景中使用。（ｃｔ）
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