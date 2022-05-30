《股林淘金－林家亨》如何看待日本豐田宣布使用比亞迪刀片電池

《股林淘金》回答讀者有關日本豐田宣布使用比亞迪刀片電池的問題，問我對這個現像有何

想法？



回答（之一）：日本豐田是全球傳統燃油汽車市值最大的車企。產品的耐用程度在全球過去

３５年被汽車用家意見全球統計權威Ｎｏ﹒１的ＪＤ Ｐｏｗｅｒ統計中之

Ｄｕｒａｂｉｌｉｔｙ及Ｒｅｓｅｌｌｖａｌｕｅ被評是長年全球頂級３名之內。但豐田過去

１５年錯誤地將大量資金、時間、精神投入發展氫能電池（故也是擁有這類電池專利項目最多的

汽車企業）。豐田這次的市場方向博弈錯誤，便被後來居上的美國Ｔｅｓｌａ及中國的比亞迪有

機可乘，迅速捕足了市場缺口，成為現時全球新能源汽車發展的領軍羊。但不要忽視的是：豐田

汽車仍然是全球傳統汽車企業中掌控最低生產成本，及最有效率的生產技術，其金屬防鏽處理及

身車結構防撞安全性技術遠遠高於比亞迪。

今次豐田接受了比亞迪的刀片電池，是直接承認了比亞迪在電池技術上已勝過自己的氫能電

池。這種拋開枷鎖，接受事實的態度，應會挽回未來豐田的頹勢，不致被過去１５年來的錯誤拖

垮了前景，在未來一段時間，仍然可以維持世界汽車業霸主的地位。



回答讀者問題（之二）：過去兩，三年間有很多觀眾都問我：市場不斷吹噓氫能電池的未來

前景是非常樂觀，問我是否可以買入氫能電池的概念股？我每次都嗤之以鼻，現時回頭一看，幸

好沒有贊成這些投資者買入這類股份，否則坐艇便坐到依家了，有排都未能返家鄉！

我已經多次解釋：比亞迪急劇發展磷酸鐵鋰電池作為混能車的主打，是因為這種專利權在

２０１９年已經結束（專利權在１９９９年被美國人註冊）。日本政府對氫能電池的補貼是４倍

於新能源混能汽車的補貼，這是源於因為日本車企界已經掌控了大部分氫能電池的專利權，日本

政府希望促進這個行業技術的發展，所以在業界不斷吹噓氫能電池的優越性。

但是作為國家利益，中國政府又怎會長他人志氣，滅自己威風？為日本的國家╱企業利益作

嫁衣裳？所以在分析每一樣科技或產品發展的時候，我們不應忽視宏觀因素：要看看國家的利益

是處於甚麼位置。這種態度是直接令我決定當日（５月２４日）比亞迪股價從２７０元急跌回

２６０元２６４元的時候我幫大部分客戶重新買回（因之前一日我們大部分客戶都能夠在２７０

至２７１元高位沽出）之原因。因為這個跌勢是由當日美資行發表的評論所造成：他們認為中國

剛剛宣布的減免購置稅對傳統燃油汽車的益處將遠遠大於新能源汽車，未來汽車銷售量將大量轉

回傳統的燃油汽車例如吉利（００１７５）及長城汽車（０２３３３）等等。



我的結論是：中國的燃油汽車技術落後了日本和德國最少１５年，就算花多１０００億元去

研發追趕，最終的結果仍然是技術跟尾狗。但現時中國的電池技術及營銷規模已經是世界的領軍

羊了，市場佔比是全球第一，中國政府又怎會自廢武功，用金錢去補貼外國業務？打擊中國的新

能源汽車企業，由本來的領軍羊變回跟尾狗企業呢？

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



＊筆者持有上述比亞迪股份



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