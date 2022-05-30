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30/05/2022 10:16

【互聯互通】內地香港投資者最快７月可互買ＥＴＦ，惟券商股走弱

　　《經濟通通訊社３０日專訊》互聯互通進一步擴大，中證監、香港證監原則同意兩地交易所
將符合條件的交易所買賣基金（ＥＴＦ）納入互聯互通。中港投資者可買賣兩地的股票和ＥＴＦ
基金份額，市場預期ＥＴＦ互通正式實施，需要約２個月準備時間，最快或在７月正式實施。根
據要求，可迎來北水的ＥＴＦ，資產規模至少１７億元，港股權重至少九成，現時僅約４隻
ＥＴＦ符合標準，包括盈富基金（０２８００）、恒生Ｈ股指數ＥＴＦ（０２８２８）、南方東
英恒生科指ＥＴＦ（０３０３３）及安碩恒生科指ＥＴＦ（０３０６７）。北向ＥＴＦ產品方面
，有關ＥＴＦ則要以人民幣計價，上市不少於６個月，最近６個月日均資產規模不低於１５億元
人民幣，跟蹤的標的指數中，上交所和深交所上市股票權重佔比不低於９０％，且滬股通股票和
深股通股票權重佔比不低於８０％。同時，投資者通過互聯互通投資ＥＴＦ，僅可在二級市場進
行交易，不允許申購贖回。ＥＴＦ投資額度與股票投資額度一併統計及管理。
　　中金公司認為，納入合資格ＥＴＦ是互聯互通機制又一標誌性擴容事件，不過短期直接影響
未必很大，但中長期看影響深遠，不僅有利於豐富交易產品種類、為外資投資中國資本市場提供
更多便利，同時對促進兩地資本市場相互融合，以及中國資本市場進一步開放也有重要意義。
　　滬深券商股目前走勢偏軟，東方證券（滬：６００９５８）跌近１％，東方財富
（深：３０００５９）、廣發證券（深：０００７７６）、國信證券（深：００２７３６）、華
林證券（深：００２９４５）齊滑０﹒４％，中國銀河（滬：６０１８８１）跟跌０﹒３％，中
泰證券（滬：６００９１８）跌０﹒３％，申萬宏源（深：０００１６６）跌０﹒３％，招商證
券（滬：６００９９９）跌０﹒２％，興業證券（滬：６０１３７７）跌０﹒２％，方正證券
（滬：６０１９０１）跌０﹒２％。（ｊｔ）

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