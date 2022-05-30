【恒大困局】恒大舉行「２０恒大０３」持有人會議，調整付息安排

《經濟通通訊社３０日專訊》中國恒大（０３３３３）旗下恒大地產集團在深交所公告，擬

於２０２２年６月１日至２日召開「２０恒大０３」持有人會議，審議議《關於變更本期債券持

有人會議相關時間的議案》、《關於調整「２０恒大０３」債券本息兌付安排的議案》及《關於

要求發行人承諾「不逃廢債」的議案》。

「２０恒大０３」於２０２０年６月５日完成發行，發行規模２５億元人民幣，票面利率

５﹒６％，債券期限３年，附第２年末發行人票面利率選擇權及投資者回售選擇權。

恒大地產申請將債券付息日和計息期限調整為－－本期債券的付息日為２０２１年６月５日

，２０２２年１２月５日及２０２３年６月５日。若投資者第２年末行使回售選擇權，則其回售

部分債券的付息日為２０２１年６月５日和２０２２年１２月５日，回售部分債券的計息期限為

２０２０年６月５日至２０２２年１２月４日（其中２０２１－２０２２年度計息期間為

２０２１年６月５日至２０２２年１２月４日）。若投資者第２年末未行使回售選擇權，則未回

售部分債券的付息日為２０２１年６月５日、２０２２年１２月５日和２０２３年６月５日，計

息期限為２０２０年６月５日至２０２３年６月４日（其中２０２１－２０２２年度計息期間為

２０２１年６月５日至２０２２年１２月４日）。（ｃｔ）

