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即市新聞

30/05/2022 16:43

【恒大困局】恒大舉行「２０恒大０３」持有人會議，調整付息安排

　　《經濟通通訊社３０日專訊》中國恒大（０３３３３）旗下恒大地產集團在深交所公告，擬
於２０２２年６月１日至２日召開「２０恒大０３」持有人會議，審議議《關於變更本期債券持
有人會議相關時間的議案》、《關於調整「２０恒大０３」債券本息兌付安排的議案》及《關於
要求發行人承諾「不逃廢債」的議案》。
　　「２０恒大０３」於２０２０年６月５日完成發行，發行規模２５億元人民幣，票面利率
５﹒６％，債券期限３年，附第２年末發行人票面利率選擇權及投資者回售選擇權。
　　恒大地產申請將債券付息日和計息期限調整為－－本期債券的付息日為２０２１年６月５日
，２０２２年１２月５日及２０２３年６月５日。若投資者第２年末行使回售選擇權，則其回售
部分債券的付息日為２０２１年６月５日和２０２２年１２月５日，回售部分債券的計息期限為
２０２０年６月５日至２０２２年１２月４日（其中２０２１－２０２２年度計息期間為
２０２１年６月５日至２０２２年１２月４日）。若投資者第２年末未行使回售選擇權，則未回
售部分債券的付息日為２０２１年６月５日、２０２２年１２月５日和２０２３年６月５日，計
息期限為２０２０年６月５日至２０２３年６月４日（其中２０２１－２０２２年度計息期間為
２０２１年６月５日至２０２２年１２月４日）。（ｃｔ）

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