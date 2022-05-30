【新冠肺炎】核酸檢測子公司被查，中國同輻：已成立專班配合偵查

《經濟通通訊社３０日專訊》繼北京樸石醫學、北京金准醫學被查後，短短十天內，北京第

三家核酸檢測公司被公安立案偵查。北京中同藍博醫學檢驗實驗室被發現溯源記錄不完整，記錄

規則不清晰，不能提供原始標本流轉單和擴增板原始紙質記錄，部分時間點擴增文件記錄與實驗

室自述檢測數量不符，違規對多管樣本進行混管檢測。中同藍博醫學檢驗實驗室是中國同輻

（０１７６３）全資子公司，後者今日在官方微信公眾號發表聲明稱，此次事件對北京防疫工作

造成不利影響，公司對此表示最誠摯的歉意。

聲明表示，此次事件暴露出中國同輻對北京中同藍博的監督管理存在漏洞，已經第一時間成

立工作專班，全力配合有關部門的工作。公司立即啟動對北京中同藍博相關責任人從嚴從快嚴肅

問責，並誠懇接受上級組織對中國同輻相關責任人的問責和處理。北京市衛生健康委員會黨委委

員王小娥早前表示，已勒令北京中同藍博醫學檢驗實驗室立即停止執業，啟動吊銷醫療機構執業

許可證程序，並配合公安部門予以立案偵查。

值得關注的是，中國同輻是中國核工業集團有限公司控股子公司，具有國企背景，於

２０１１年在原中國同位素有限公司基礎上重組設立。中國同輻早盤持續低迷，現仍挫５﹒７％

，報１８﹒２７港元。（ｗｌ）

