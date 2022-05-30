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30/05/2022 16:03

【數據前瞻】機構料內地５月官方、財新製造業ＰＭＩ均小幅回暖

　　《經濟通通訊社３０日專訊》內地將於明日（３１日）公布５月官方製造業ＰＭＩ，及於周
三（１日）公布５月財新製造業ＰＭＩ。據《路透》綜合３０家分析機構的預估中值顯示，隨著
國內多地疫情好轉並開啟復工復產，５月官方製造業ＰＭＩ預計小幅回升至４８﹒６％（４月官
方製造業ＰＭＩ錄４７﹒４％），但為連續三個月位於榮枯線下方；另據１９家機構預估中值顯
示，財新５月中國製造業ＰＭＩ亦小幅回暖至４８（４月財新製造業ＰＭＩ錄４６）。
　　海通證券首席宏觀分析師梁中華稱，整體來看，生產的修復仍在持續，但整體偏弱。隨著上
海等地復工復產的加快，供給或邊際改善。他並指出，從５月第四周來看，在下游汽車行業，半
鋼胎開工率持續上行，但與疫情前近年同期相比仍弱；在鋼鐵行業，高爐開工率進一步上升，表
現均弱於近年同期。該機構強調，不同行業受影響程度有差別，鋼鐵生產受到疫情的影響相對較
小，高爐開工率的變化符合季節性規律，和往年同期水平相差不大。
　　國盛證券首席經濟學家熊園認為，高頻數據顯示當前經濟仍弱。５月中下旬以來國內疫情逐
步受控，高頻表現「喜憂並存、憂大於喜」；中國經濟能否走出底部，６月是重要觀察窗口，全
國穩經濟大盤會議後各方的實際執行情況仍值得關注。（ｗｌ）

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