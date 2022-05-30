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30/05/2022 13:15

【ＦＯＣＵＳ】上海祭５０條「搶回損失」，消費股憧憬谷底翻身

　　【ＦＯＣＵＳ】經濟重鎮靜默，電商巨頭熄火，「擺爛（形容任由事情向壞的方向發展）」
取代「躺平」漸流行……上周「１０萬人會議」剛落幕，封城兩個月的上海周日（２９日）祭出
《加快經濟恢復和重振行動方案》５０條措施，誓要「盡最大努力把疫情耽誤的時間、造成的損
失搶回來。」

＊助企、紓困、穩定外資＊

　　２５００萬人口的上海，封城兩個月後即將全面有序推進復工復產復市，加上阿里
（０９９８８）、京
東（０９６１８）首季營收增速雙雙觸及上市以來最低，憧憬谷底翻身，一眾消費類股周一
（３０日）集體狂歡，李寧（０２３３１）、海底撈（０６８６２）、潤啤（００２９１）、蔚
來（０９８６６）半日分別飆９％、８％、７％、６％。
　　細看上海的５０條舉措，可以概括成「汽車、地產、舊城改；助企、紓困、穩外資」。具體
而言，汽車－－新增車牌額度４萬個，置換純電動車補貼一萬元；地產－－啟動新一批新建商品
房上市供應，進一步縮短開發銷售全流程時間；舊城改－－年內完成中心城區成片舊區改造，
新啟動８個以上城中村改造項目等。
　　此外，助企－－６月１日起取消企業復工復產白名單制，建立健全長三角產業鏈供應鏈互保
機制；紓困－－階段性緩繳五險一金及稅款，擴大房屋租金減免範圍，發放援企穩崗補貼；穩
外資－－專人跟蹤服務重點外企復工復產、物流運輸，保障重大外資項目順利推進等。

＊快速激活經濟還看消費＊

　　隨著時間即將進入６月，總理李克強要求「確保二季度經濟正增長」的窗口期愈見收窄。在
中央層面，繼上周穩經濟大盤全國電視電話會議後，國務院已派出督查組赴至少１１省，要求推
動相關政策措施上半年「落地見效」；此外，國統局最新通報河北、河南、貴州三省有關地區統
計違法案件，提前敲打「數據造假」。
　　回到地方，上海、深圳近日發布的重振行動方案、促進消費措施，料成為其他省市效仿的
標竿，但面對官方以各種甜頭刺激平民百姓慷慨解囊，快速激活經濟、穩定就業能否如期見效？
有經濟師最新再疾呼發放萬億級消費補貼，讓消費者癟下去的腰包不再那麼羞澀，讓市場主體開
業就能有收入、有利潤。
　　政策密密出招，消費股狂歡是否是曇花一現，經濟又能否否極泰來？電商們正摩拳擦掌的
「６．１８」大促勢是一個觀察角度。

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