【大國博弈】巴切萊特促中國檢討反恐政策以符合國際人權標準

《經濟通通訊社３０日專訊》聯合國人權事務高級專員巴切萊特結束在中國的訪問行程，她

在廣州的線上記者會上透露，在新疆到過監獄及前教培中心，她敦促北京檢視反恐政策，確保遵

守國際人權標準。這是時隔１７年中國首次接待聯合國人權事務高級專員訪華。

巴切萊特稱，在訪疆期間，不受監督地接觸聯合國在當地安排會見的人士。不過她強調此行

並非要調查中國的人權政策，而是與中國政府接觸的機會。她就中方廣泛採取反恐及去極端化措

施提出問題及擔憂，特別是對維吾爾族人和其他穆斯林少數族裔權利的影響；又對新疆再教育營

運作缺乏獨立司法監督、涉嫌使用武力、虐待及嚴格限制宗教活動等表達關注。

巴切萊特又指，深切關注香港在實施《港區國安法》後，多名人權活躍分子、律師及傳媒工

作者被拘捕。她說，香港政府最重要是盡所能培養，而並非扼殺香港公民社會及學術界的巨大潛

力，並為促進及保護香港的人權作出更多貢獻。

巴切萊特訪華行程，先後到過廣州、新疆首府烏魯木齊及喀什，期間曾與國務委員兼外長王

毅在廣州會面，又與國家主席習近平視像會晤。



＊馬朝旭：巴切萊特感受到真實的新疆＊



外交部副部長馬朝旭說，中方與聯合國人權事務高級專員巴切萊特，本著相互尊重、坦誠相

待的精神，進行廣泛深入交流，在雙方共同努力下，此行取得積極務實成果，又形容巴切萊特親

身感受一個真實的新疆。

馬朝旭說，雙方商定建立年度高級別戰略對話機制，討論國際、地區和國別層面共同關心的

人權問題。

他說，在新疆期間，中方向巴切萊特全面介紹新疆反恐和去極端化、經濟社會發展、民族宗

教、勞動權利保障等方面舉措和成就，巴切萊特在喀什、烏魯木齊實地參訪，與少數民族群眾、

專家學者等各界人士座談交流，聽取了婦女、衛生、司法、勞工等領域民間代表的意見。

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