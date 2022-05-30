【大國博弈】王毅回應布林肯對華政策：中國不是美國臆想中的中國

《經濟通通訊社３０日專訊》美國國務卿布林肯發表對華政策演講之後，中國外交部長王毅

上周六（２８日）回應表示，這番演講反映出美國的世界觀、中國觀、中美關係觀都出現了嚴重

偏差。

王毅說，他要告知美方三點，第一，這個世界不是美方描繪的世界，批評美國抱持冷戰思維

，沿襲霸權邏輯，推行集團政治，是逆歷史潮流而動，只會引發衝突對抗，分裂國際社會，美國

實際上已成為動搖現今國際秩序的亂源，推進國際關係民主化的障礙。

第二，中國不是美國臆想中的中國。中國１４億人共同走向現代化是人類的巨大進步，而不

是世界的威脅及挑戰，中國的目標光明磊落，要讓人民過上更好日子，為世界作出更大貢獻，而

不是去取代誰、挑戰誰。

第三，中美關係不是美方設計的零和博弈。美方首先應意識到單極霸權不得人心，集團對抗

沒有前途，小院高牆封閉退步，脫勾斷供損人害己。國與國之間可以公平競爭，中美之間亦會有

競爭，但不應是惡性競爭。

王毅強調，中美關係正處在重要的十字路口，美方應做出正確抉擇，不要在「三分法」、「

三點論」上不斷做文章，而是將精力真正放在踐行相互尊重、和平共處、合作共贏「三原則」上

，進而找到中美在新時代的正確相處之道。（ｃａ）

