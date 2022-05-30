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即市新聞

30/05/2022 10:59

《融天納地－溫天納》如何看國家金融持續開發發展

　　《融天納地》筆者在上周四（２６日）《經濟通》中環人欄目中分享了《中央電視台》新聞
訪問筆者對國家經濟發展的觀點，周六（２９日）正午，央視新聞播放另外一節筆者對國家金融
開放的觀點，特別是ＥＴＦ發展上的突破，將符合條件的ＥＴＦ納入互聯互通機制，明顯會刺激
及影響投資者的未來布新局。ＥＴＦ納入滬深港通標的是大勢所趨，它不僅能將龐大的內地投資
者吸引到本港市場，更能提升本港金融市場對國際投資者的吸引力。
　
　　對於本港資本市場來說，這次的措施無疑是在原有的互聯互通機制上屬一項重大的改革及優
化舉措。計劃在一方面可以將雙方的投資標的增加及豐富，另一方面是在未來促進及刺激本港的
ＥＴＦ的產品發展和交易。
　
　　通過這一次互聯互通的擴容，筆者認為本港作為中國國際金融中心的定位有更好的發揮，投
資者能夠通過這種產品搭上中國經濟增長列車。
　
　　如何評估國際投資者會對ＥＴＦ基金的布局？事實上的ＥＴＦ產品在過去幾年，無論是全球
市場還是主要的資本市場，都是廣受投資者歡迎，無論是機構投資者還是零售投資者，對於
ＥＴＦ產品普遍是比較感興趣。ＥＴＦ產品對投資者的投資布局存在組合平衡的作用，未來亦會
吸引新資金進場，隨著更多的資金流入，會間接促進Ａ股及港股市場的投資者擴容。
　
　　ＥＴＦ互聯互通的落實是本港與內地資本市場繼續融合的新的里程碑，將進一步加強本港連
接國內外金融市場的橋梁角色。ＥＴＦ有利於吸引更多長線資金進入Ａ股。ＥＴＦ產品的對外開
放，可以更好地更多地引進長期的戰略性的投資人，這對於引進長期資金穩定內地股市，提高內
地股市的運行效率是有很大幫助的。
　
　　對於中國市場而言，融入全球化，並吸引外資共同成長是重要的合作共贏方向，未來的中國
資本市場在將保持開放性的同時，也體現公平、公開、公正性，在制度上不斷優化，促進直接投
融資。伴隨著國際資金的進入，可以進一步引入國際公司治理和國際信息披露的一些先進做法。
這也幫助中國和國際投資者更加有效地進行全球化資產配置，進一步提升各自的投資回報率，降
低投資過程中的風險，將明顯促進金融市場的發展及國際化。
《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授　溫天納》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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