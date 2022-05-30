《融天納地－溫天納》如何看國家金融持續開發發展

《融天納地》筆者在上周四（２６日）《經濟通》中環人欄目中分享了《中央電視台》新聞

訪問筆者對國家經濟發展的觀點，周六（２９日）正午，央視新聞播放另外一節筆者對國家金融

開放的觀點，特別是ＥＴＦ發展上的突破，將符合條件的ＥＴＦ納入互聯互通機制，明顯會刺激

及影響投資者的未來布新局。ＥＴＦ納入滬深港通標的是大勢所趨，它不僅能將龐大的內地投資

者吸引到本港市場，更能提升本港金融市場對國際投資者的吸引力。



對於本港資本市場來說，這次的措施無疑是在原有的互聯互通機制上屬一項重大的改革及優

化舉措。計劃在一方面可以將雙方的投資標的增加及豐富，另一方面是在未來促進及刺激本港的

ＥＴＦ的產品發展和交易。



通過這一次互聯互通的擴容，筆者認為本港作為中國國際金融中心的定位有更好的發揮，投

資者能夠通過這種產品搭上中國經濟增長列車。



如何評估國際投資者會對ＥＴＦ基金的布局？事實上的ＥＴＦ產品在過去幾年，無論是全球

市場還是主要的資本市場，都是廣受投資者歡迎，無論是機構投資者還是零售投資者，對於

ＥＴＦ產品普遍是比較感興趣。ＥＴＦ產品對投資者的投資布局存在組合平衡的作用，未來亦會

吸引新資金進場，隨著更多的資金流入，會間接促進Ａ股及港股市場的投資者擴容。



ＥＴＦ互聯互通的落實是本港與內地資本市場繼續融合的新的里程碑，將進一步加強本港連

接國內外金融市場的橋梁角色。ＥＴＦ有利於吸引更多長線資金進入Ａ股。ＥＴＦ產品的對外開

放，可以更好地更多地引進長期的戰略性的投資人，這對於引進長期資金穩定內地股市，提高內

地股市的運行效率是有很大幫助的。



對於中國市場而言，融入全球化，並吸引外資共同成長是重要的合作共贏方向，未來的中國

資本市場在將保持開放性的同時，也體現公平、公開、公正性，在制度上不斷優化，促進直接投

融資。伴隨著國際資金的進入，可以進一步引入國際公司治理和國際信息披露的一些先進做法。

這也幫助中國和國際投資者更加有效地進行全球化資產配置，進一步提升各自的投資回報率，降

低投資過程中的風險，將明顯促進金融市場的發展及國際化。

《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》



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