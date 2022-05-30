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即市新聞

30/05/2022 17:22

《金石為開－黃威》７月後政策方向不定，黃金陷入短線爭持

　　《金石為開》美聯儲會議紀要維持了鷹派基調，但沒有釋放出更加激進的信息。考慮到經濟
和就業等因素，美聯儲似乎並不想在當前就固化７月之後的政策路徑。上周公布的美國通脹數據
符合預期，但其他經濟數據並不理想，讓市場懷疑美聯儲會在幾次大幅加息後暫緩腳步。金價上
周沖高回落，全周僅微升０﹒４％，短線好淡雙方進入拉鋸。
　
　　美聯儲５月會議紀要雖然沒有太多對後續政策的新指引，但還是引起了市場廣泛討論。此前
美聯儲的重點一直在於如何抑制通脹，此次會議紀要的基調固然維持鷹派，不過與會者提到，鑒
於正在變化的經濟前景及前景的風險，限制性的政策立場可能變得適合。在讓通脹回到目標２％
的同時，當局需要保持強勁的勞動力市場環境。這意味著６、７月份各加息５０各基點之後，政
策的後續方向變得模糊起來。
　
　　上周公布的美國４月核心ＰＣＥ物價指數從５﹒２％回落至４﹒９％，符合市場預期。而一
季度ＧＤＰ修正值為－１﹒５％，遜於預期的－１﹒３％；耐用品訂單環比也僅增長０﹒４％，
差過預期的０﹒６％。這令市場開始懷疑，如果通脹如預期回落而經濟表現疲軟，美聯儲的緊縮
步伐可能在７月之後放緩。
　
　　黃金近兩周的反彈行情實際上頗為符合此次會議紀要釋放的信息。為了避免經濟硬著陸，美
聯儲進一步鷹派的空間變得十分有限。未來兩個月除了延續對貨幣寬鬆的快速撤回之外，也是觀
察經濟運行的視窗期。因此金價也在連續下挫後止跌企穩。惟目前反彈力度並不強勁，短線技術
指標仍未出現正式轉強的信號，且振幅正緩慢收縮。好淡雙方可能會繼續拉鋸，等待突破時機。
　
　　本周重點關注美國５月非農就業報告及ＩＳＭ製造業指數。
　
《六福金融分析師　黃威》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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