《缸邊隨筆－石鏡泉》斬得快好世界

《缸邊隨筆》有金融分析機構Ｓｅｑｕｏｉａ Ｃａｐｉｔａｌ出了個報告，建議公司全線

斬、斬、斬、斬人手、斬Ｐｒｏｊｅｃｔ、斬支出。他的總結是：Ｓｕｒｖｉｖａｌ ｏｆ

ｔｈｅ Ｑｕｉｃｋｅｓｔ，斬快者生存，跟達爾文進化論的「適者生存」相匹配。



為甚麼要斬快？因為跟著來是個漫長衰退，但復原則需時。如果今時不斬快，公司就會進入

個死亡漩渦，他們的論據可以圖來說明。早斬、斬、斬的企業表現如綠線，遲、遲、遲斬的企業

表現如黃線。這個論據在２００８年的公司表現中，是印證了的。



其實這個論據是阿媽是女人，如果經濟前景是真的會差一段長時期，任何商業理論都會告訴

你，早退出。此一如，如在２０２１年２月，恒指處三萬點時，你又看到恒指會跌足大半年，係

投資者都會最遲在２０２１年９月全清貨啦！問題是，２０２１年９月時，不少投資者仍望恒指

有機見三萬三嘛！



日前，美國首季ＧＤＰ修訂跌至１﹒５％，較首報的跌１﹒４％跌多了０﹒１％咁大把。不

過這不是１００％裏的０﹒１％，是１﹒４％裏的０﹒１％，即是７％，更者，Ａｔｌａｎｔａ

儲局亦將第二季的ＧＤＰ增長率，由原估的２﹒４％下調至１﹒８％。



下調ＧＤＰ增長，即經濟會進一步放緩，公司盈利亦將下滑。



公司在人手、新項目、支出都斬時，失業人便會多，所以近月的新申領失業救濟金人數回升

了（圖四）。如６月５日的美５月就業數據公布時，一再見新申領失業救濟金人數增加，新增職

位有所減少時，這個美國經濟放緩以至衰退，就更會被投資者確認，這對股市會有甚麼作用？



（１）美儲局會不會在經濟下滑，以至衰退時再大加息？美息急升，已為美國的業主收益帶

來大衝擊（圖六），汽車和樓房業是帶動美內需經濟的兩大引擎，汽車已因芯片短缺而失去帶動

經濟的動力，而房屋銷售近月亦因美息上升而下跌，因此，股市是會受壓。



不過，又不要一面看死美股，因為美儲局隨時可因為美經濟下滑太急，而緩慢加息以至停加

息，甚至會再ＱＥ。上周公布的美儲局議息會議紀錄有被認為是對大大加息顧慮，已使到淡倉被

大夾倉，標普狂標回四千上。



美息是否就此不加了，相信不會，美儲局會因２０２２╱２３年的經濟放緩而減緩加息步伐

。但如２０２４╱２０２５年美經濟不太差時，美息又會再升，如何升法？



投資者怎造好，宜反市場情緒而行，市場太樂觀時沽之，太悲觀時，因住被夾淡倉。操作是

不易的，賺錢嘛！幾時易過！《資深投資者 石鏡泉》



投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

