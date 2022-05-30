【外圍經濟】傳日本降低創業公司初次集資門檻，毋須抵押個人資產

《經濟通通訊社３０日專訊》《日本經濟新聞》報道，日本政府正著手解除創業公司初次集

資要抵押個人資產的規定。該報稱這個草圖是首相岸田文雄「新資本主義」概念的一部分。銀行

和信用保證公司將被要求放棄抵押資產，從而減輕有意創業者需要承擔的法律責任。（ａｌ）

