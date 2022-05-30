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30/05/2022 07:53

【企業盈警】現代健康（００９１９）料全年虧損最少５０００萬元

　　《經濟通通訊社３０日專訊》現代健康科技（００９１９）公布，預期截至３月３１日止年
度虧損不少於５０００萬元，去年同期純利約１﹒２４億元。
　　該集團指，轉盈為虧主因香港新冠肺炎抗疫措施而於年內若干期間關閉門店，導致收益下跌

　　該集團預期於６月底前公布業績。（ｗｈ）

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