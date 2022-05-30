【企業盈警】新鴻基公司（０００８６）今年４個月盈轉虧２億元

《經濟通通訊社３０日專訊》新鴻基公司（０００８６）公布，按照截至４月３０日止４個

月最新未經審核綜合管理帳目作出的初步審閱及評估，今年首４個月虧損約２億元，而去年同期

溢利約為１１億元。

該集團指，今年４個月虧損主要原因為投資管理業務中的金融工具按市值計價虧損所致，並

與近期全球市場波動一致。融資業務的業績則符合今年之規劃。

該集團預期於８月公布截至６月３０日止中期業績。（ｗｈ）

