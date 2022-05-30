【北水炒Ｄ乜】淨流入１６﹒７億人幣，買中海油沽騰訊

《經濟通通訊社３０日專訊》上周五（２７日）恒指高開５２９點，報２０６４６點。最高
升６６３點報２０７７９點，最低升３７７點報２０４９４點。恒指收報２０６９７點，升
５８１點或２﹒８９％。
按額度計算，北水全日淨流入１６﹒７億元人民幣，減少５８﹒６％。北水淨買入最多的個
股依次是中國海洋石油（００８８３）、美團（０３６９０）、建設銀行（００９３９）；淨賣
出最多的依次是騰訊控股（００７００）、長城汽車（０２３３３）、李寧（０２３３１）。
主板成交１２００﹒５５億元增加２５﹒７％。其中港股通成交２３９﹒７億元，佔總成交
２０％。
＊中海油額外發行３﹒９億股Ａ股＊
中海油公布，人民幣股份發行的超額配售選擇權行使期已於上周五（２０日）屆滿，公司按
照每股１０﹒８元人民幣，在初始發行２６億股Ａ股的基礎上額外發行３﹒９億股Ａ股，約佔Ａ
股發行初始發行（行使超額配售選擇權之前）股本１５％。
中國海洋石油升３﹒４５％報１２元，北水淨買入９﹒７億元；美團升３﹒３４％報
１６３﹒９元，北水淨買入２﹒２億元；建設銀行升２﹒２９％報５﹒８１元，北水淨買入
１﹒８億元。
騰訊控股升２﹒２７％報３４１﹒８元，北水淨賣出４﹒６億元；長城汽車跌２﹒９７％報
１３﹒０６元，北水淨賣出１﹒８億元；李寧升３﹒７４％報５２﹒６５元，北水淨賣出１﹒５
億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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中國海洋石油 （００８８３） ９﹒６７
美團 （０３６９０） ２﹒１５
建設銀行 （００９３９） １﹒８３
理想汽車 （０２０１５） １﹒６６
快手 （０１０２４） １﹒６０
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淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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騰訊控股 （００７００） －４﹒５６
長城汽車 （０２３３３） －１﹒７７
李寧 （０２３３１） －１﹒４８
藥明生物 （０２２６９） －０﹒９２
小米集團 （０１８１０） －０﹒６４
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