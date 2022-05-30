《日入而息》李家超獲頒令為下屆特首，康城１１Ｂ期爭取下月推售

《今天重點》

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行政長官當選人李家超今日在北京獲國家主席習近平接見，習近平祝賀李家超當選，並獲中央任

命為香港第六任行政長官。他稱讚李家超愛國愛港，立場堅定，敢於擔當，強調中央對其充分肯

定，也充分信任

由港鐵（０００６６）、信置（０００８３）、嘉華國際（００１７３）及招商局置地（００９

７８）合作發展的將軍澳日出康城第ＸＩＢ期命名為「凱柏峰Ｉ Ｖｉｌｌａ Ｇａｒｄａ Ｉ

」，涉５９２伙，目前正待批預售樓花同意書，有信心於６月推售。價錢將參考同區單位成交價

據《彭博》見到的交易文件，復星國際控股控制的公司計劃通過大宗交易出售青島啤酒（００１

６８）（滬：６００６００）約６６８０萬股Ｈ股，每股作價６２元，即較今日收市價６５﹒０

５元折讓約４﹒７％，涉及價值約４１﹒４億元。交易完成後，復星將不再持有青島啤酒任何股

份

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早跟隨反彈，高開２８點子後愈升愈有，一度高見６﹒６

４４５破６﹒６５關，尾盤升幅稍縮，收盤漲４３３點子報６﹒６６４８，兩連升，且創５月２

３日以來一周新高

星島執董及主要股東郭曉亭上周五（２７日）協議，向獨立非執董蔡加讚轉讓公司１﹒２５億股

或約１４﹒２％股權。交易完成後，郭曉亭在星島的股權降至約１４﹒２％，而蔡加讚持股由零

增至１４﹒２％股權。星島（１１０５）股價高開近１５％，收升９﹒２％

珍寶王國的母公司香港仔飲食集團今日表示，決定下月將現時位於香港仔的珍寶海鮮舫，移離香

港，進行所需檢查、維修和存放，現正物色適合泊位以減輕成本，靜待新經營者出現，並為項目

找尋新出路

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《即日市況》

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恒指全日高收４２６點報２１１２３，科指高收１６５點報４３５２

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《深滬股市》

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滬綜指收升０﹒６％，人幣走勢轉強上海復工復產在即

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《美元匯價》

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英鎊１﹒２７以上阻力將增加

歐元最新報１﹒０７５９╱６０，日圓最新報１２７﹒２７╱２８

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《公司資訊》

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聖諾醫藥（０２２５７）已啟動ＲＮＡｉ藥物醫美治療Ｉ期臨床研究

傳匯控（００００５）氣候變化承諾正面臨部分客戶質疑

據報愛奇藝擬來港上市，惟暫無時間表

友邦保險（０１２９９）獲准籌建河南分公司，帶動股價上升

小鵬汽車（０９８６８）旗下智能製造公司註冊資本增９倍至５億元；何小鵬回應馬斯克：中國

電動車市場最少仍需時十年才能領先全球

中國生物科技服務（０８０３７）附屬癌症治療中心獲原則准入博鰲先行區

吉利汽車（００１７５）制定５年減碳２５％以上及２０４５年碳中和目標

蔚來汽車（０９８６６）上海５月新增訂單量大幅增長

傳友寶在線科技申請赴港上市，擬集資最多３９億元

佳兆業（０１６３８）旗下遭接管貝沙灣洋房提早截標

７５周年會否派特息？大新：適當時候有適當安排

傳匯豐任命Ｊｉｎｇ Ｌｉｕ為大中華區首席經濟學家，接替屈宏斌

惠理集團（００８０６）委任孫志堅出任首席風險總監，今日起履新

石藥集團（０１０９３）「富馬酸丙酚替諾福韋片」獲國家藥監局藥品註冊批件

阿里（０９９８８）天貓６１８推一系列商家扶持措施，提升其經營確定性

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《神州民企》

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四環醫藥（００４６０）與中生製藥附屬合作開發腫瘤聯合治療

海螺水泥（００９１４）簽三份合同，共涉約３﹒２億元人民幣

深高速（００５４８）４月梅觀高速收入為１０１３萬元人民幣

通用環球（０２６６６）完成發行５億元人民幣境內中期票據

旭光高新材料（０００６７）上市地位自６月１日起取消

恒大（０３３３３）舉行「２０恒大０３」持有人會議，調整付息安排；許家印胞兄持股裝飾設

計公司遭列失信被執行人

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《中國要聞》

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內媒表示國內客運航班保底補貼下周暫停執行

發改委等表示引導全社會消費綠色電力，豐富金融產品

廣電總局規範經紀人行為：若導致飯圈亂象將被查處

發改委表示更大力度促消費恢復，穩住宏觀經濟大盤

深圳港口貨物進出口吞吐量回升，首五月同比增超三成

貿促會報告表示１３﹒５％外資企業未來有在華增資打算

國資委表示關鍵領域不得因轉讓增資失國有資本控股地位；打造一批核心競爭力強的旗艦型龍頭

上市公司

內地演員景甜代言違法廣告被罰沒７２２萬人民幣

人行百億逆回購對沖到期量，開展５０億元ＣＢＳ操作；人行旗下媒體表示暢通幣策傳導渠道，

且各方需協同發力

工信部表示超常規力度抓政策，確保二季度工業經濟增長

上海取消復工復產「白名單」審批制度

上海表示縮短房地產開發銷售全流程時間

上海出台５０條助企紓困政策重振經濟

三部門發文支持境外機構投資者參與交易所債市

陽光城收監管問詢函，８億債券加速清償議案未獲通過

深圳將通過美團發３０００萬數字人幣紅包，提振消費

西安樓市新政表示住房公積金貸款首付比例降至兩成

上交所發行首批１４６億科創債，多家成本突破新低

新時代證券提前結束接管成央企，張威出任董事長

抖音６月起開始對本地生活商家抽佣，平均費率３％

據報京東６１８大量品牌預售額破億元人幣

支付寶表示未來半年將向商家提供超百億公域流量補貼

國內汽柴油價格年內第九漲，上調４００元和３９０元

端午假期機票量價齊升，預訂量環比上月漲三成

全國人大常委會第三十五次會議６月２１至２４日舉行

上海司法局出台公共法律服務１８條舉措助力復工

機構料內地５月官方、財新製造業ＰＭＩ均小幅回暖

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《寶島快訊》

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台股收升２﹒１２％，報１６６１０﹒６２點

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《其他消息》

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林鄭稱必須從學校教育開始深化市民認識國安法等；林鄭晤新加坡國務資政和外交部長，稱本港

熱切期盼加入ＲＣＥＰ

「１２港人」郭子麟林敏諾求情，官稱案情嚴重料判監

羅致光稱最低工資檢討１０月底前交報告，難一年一檢

李克強向李家超頒委任令：中央全力支持港府依法施政

習近平接見李家超讚立場堅定、敢於擔當

調查指過去３個學年平均每校有３２學生退學，７教師離職

鄭新聰接替傅自應出任澳門中聯辦主任

機管局延續紓困措施至７月底，包括商舖食肆租金寬免

深股通額度全日用６６﹒５億元，外資連續兩日淨流入；滬股通額度全日用４２億元，外資淨流

入７０﹒５億元

中原美聯十大屋苑周末均錄得１４宗成交

港鐵康城站ＸＩＢ期項目命名為凱柏峰，提供５９２伙

九巴１９條指定路線推出夜間半價乘車優惠

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《互聯互通》

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中信證券料盈富基金等６隻香港ＥＴＦ符合被納入標準

內地香港投資者最快７月可互買ＥＴＦ，惟券商股走弱

港交所（００３８８）公布ＥＴＦ納入互聯互通標的詳情

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《俄烏開戰》

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匈牙利拒絕妥協，歐盟禁運俄油方案陷僵局

澤連斯基突訪第２大城市，俄外長否認普京病危

俄駐日大使表示日美歐與中俄對立或趨尖銳

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《大國博弈》

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中美氣候變化磋商團隊於柏林會晤，續推動合作具體化

外媒表示人權問題成絆腳石，瑞士對華貿易談判停滯

巴切萊特促中國檢討反恐政策以符合國際人權標準

王毅回應布林肯對華政策：中國不是美國臆想中的中國

中國貿促會表示「印太經濟框架」不涉關稅吸引力存疑

中瑞更新自貿協定陷停滯，中方表示冀瑞方排除人為干擾

美貿易代表戴琪稱華府正研究降低對中國的懲罰性關稅

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《新冠肺炎》

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本港新增２７５宗確診，再多２名患者離世

再多４人疑染新變種，患者曾到康怡板長壽司、新利記

學校錄４５宗確診，過去７日１４學校有兩宗以上個案

上海下月起出入公共場所須持７２小時內核酸陰性證明

上海地鐵９號線等通知員工做好６月１日全員復工準備

上海新增新冠感染人數降至兩位數；上海閔行區新增一中風險地區

何栢良稱爆疫酒吧或超容納人數，毋須收緊防疫限制

全國昨增本土確診降至１２２宗，上海個案降至兩位數

北京新增８例確診，部分地鐵公交恢復運營，多地解封

台灣確診個案回落至６萬宗，當局研究放寬入境限制

林鄭月娥稱香港走上復常之路須感恩，感謝中央及市民

核酸檢測子公司被查，中國同輻：已成立專班配合偵查

梁子超料短期內維持２００多宗確診

瓦努阿圖接種紀錄獲港府認可，本周三生效

安心出行熱線支援約１萬查詢，當局提市民加入新針卡

中環兩間酒吧增１９宗確診，兩人曾一晚到訪兩酒吧

據報特斯拉上海工廠周產量已恢復至封控前七成

渣打推措施方便兩地客戶遙距重啟銀行帳戶及更新資料

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