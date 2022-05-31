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即市新聞

31/05/2022 07:50

《油金掠影》歐盟制裁俄油未有進展，惟布油升近２％，金價靠穩

　　《經濟通通訊社３１日專訊》歐盟即將舉行峰會，討論制裁俄羅斯原油進口，目前仍未見進
展，惟市場預期最終會實施有關措施，加上美國踏入駕駛旺季，刺激油價造好。
　　布蘭特期油收升２﹒２４美元或１﹒９％，報每桶１２１﹒６７美元。由於美國周一（３０
日）為陣亡將士紀念日，紐約期油大堂交易暫停一天，電子交易時段升１﹒９９美元或１﹒７％
，報每桶１１７﹒０６美元。
　　德國商銀大宗商品分析師團隊表示，歐盟同意禁運俄羅斯石油的可能性提高，將增加對非俄
羅斯石油的需求，調升未來三季每季的油價預測。然而，分析團隊相信石油市場下半年的供需會
達至平衡，預計今年下半年油價將回落至每桶１００美元以下。
　
＊美元下跌，金價較早時微升＊
　
　　美元走弱，加上市場預期聯儲局或減慢收緊貨幣政策步伐，不利美元走勢，金價靠穩。美國
期貨市場因陣亡將士紀念日休市一天，紐約期金靠穩，較早時電子盤升２﹒４美元或０﹒１％，
報每盎司１８５９﹒７美元。
　　有市場分析師指出，美元指數５月上旬創２０年來新高之後，過去兩星期以來累計已跌約
３％，並估計還有回落空間，將帶動金價進一步升至每盎司１９００美元。（ｅｒ）

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