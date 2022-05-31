《油金掠影》歐盟制裁俄油未有進展，惟布油升近２％，金價靠穩

《經濟通通訊社３１日專訊》歐盟即將舉行峰會，討論制裁俄羅斯原油進口，目前仍未見進

展，惟市場預期最終會實施有關措施，加上美國踏入駕駛旺季，刺激油價造好。

布蘭特期油收升２﹒２４美元或１﹒９％，報每桶１２１﹒６７美元。由於美國周一（３０

日）為陣亡將士紀念日，紐約期油大堂交易暫停一天，電子交易時段升１﹒９９美元或１﹒７％

，報每桶１１７﹒０６美元。

德國商銀大宗商品分析師團隊表示，歐盟同意禁運俄羅斯石油的可能性提高，將增加對非俄

羅斯石油的需求，調升未來三季每季的油價預測。然而，分析團隊相信石油市場下半年的供需會

達至平衡，預計今年下半年油價將回落至每桶１００美元以下。



＊美元下跌，金價較早時微升＊



美元走弱，加上市場預期聯儲局或減慢收緊貨幣政策步伐，不利美元走勢，金價靠穩。美國

期貨市場因陣亡將士紀念日休市一天，紐約期金靠穩，較早時電子盤升２﹒４美元或０﹒１％，

報每盎司１８５９﹒７美元。

有市場分析師指出，美元指數５月上旬創２０年來新高之後，過去兩星期以來累計已跌約

３％，並估計還有回落空間，將帶動金價進一步升至每盎司１９００美元。（ｅｒ）

