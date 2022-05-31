  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

31/05/2022 07:50

《匯市走勢》德國通脹創新高，支撐歐元區加息美元受壓

　　《經濟通通訊社３１日專訊》華爾街周一（３０日）因陣亡將士紀念日而休市１日。同日公
布的最新數據顯示，德國５月份歐盟調和ＣＰＩ按年升８﹒７％，高於經濟學家預測的８﹒１％
，突破歷史新高，支撐歐洲央行在短期內推行緊縮政策，並令連續２周走低的美元進一步受壓。
　　歐洲央行將於１０日後舉行重要會議，料會宣布結束大規模資產購買，並確認７月實施１０
多年來的首次加息。另一方面，美國聯儲局理事沃勒（Ｃｈｒｉｓｔｏｐｈｅｒ　
Ｗａｌｌｅｒ）亦表示，預料今年剩餘時間將繼續加息，認為美國經濟可以承受更高利率。
　　美國總統拜登則會於當地時間周二，與聯儲局主席鮑威爾會晤，討論在通脹高企下的美國和
全球經濟狀況。這是去年１１月以來雙方首次會晤。分析指，居高不下的通脹力嚴重打擊拜登的
民望，共和黨亦指其１﹒９萬億美元社會及基建計劃助長了通脹。
　　本港時段今晨歐元兌美元報１﹒０７７５。英鎊兌美元報１﹒２６４７。澳元兌美元報
０﹒７１９０。紐元兌美元報０﹒６５５４。美元兌瑞郎報０﹒９５７９。美元兌加元報
１﹒２６５６。美元兌日圓報１２７﹒７１。（ｊｆ）

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話31/05/2022
【虛幣世界】比特幣突破三萬一美元，以太坊燃料費低迷
人氣文章中國故事30/05/2022
《神州經脈》上海50條政策振經濟　滬綜指四連揚　人幣連彈兩日
人氣文章財經熱話30/05/2022
航班有望增開、滬推進復工兼人幣反彈　中資航空股持續造好
人氣文章市場動向30/05/2022
中銀香港證券服務「夥力最強」 免佣優惠減低投資成本
人氣文章專訪30/05/2022
【專訪】陶冬：多國陷「流動性陷阱」（有片）
人氣文章財經熱話30/05/2022
【兗礦仍可吼？】張智威拆解兗礦能源下跌之謎　籲呢個位可吼！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金