《匯市走勢》德國通脹創新高，支撐歐元區加息美元受壓

《經濟通通訊社３１日專訊》華爾街周一（３０日）因陣亡將士紀念日而休市１日。同日公

布的最新數據顯示，德國５月份歐盟調和ＣＰＩ按年升８﹒７％，高於經濟學家預測的８﹒１％

，突破歷史新高，支撐歐洲央行在短期內推行緊縮政策，並令連續２周走低的美元進一步受壓。

歐洲央行將於１０日後舉行重要會議，料會宣布結束大規模資產購買，並確認７月實施１０

多年來的首次加息。另一方面，美國聯儲局理事沃勒（Ｃｈｒｉｓｔｏｐｈｅｒ

Ｗａｌｌｅｒ）亦表示，預料今年剩餘時間將繼續加息，認為美國經濟可以承受更高利率。

美國總統拜登則會於當地時間周二，與聯儲局主席鮑威爾會晤，討論在通脹高企下的美國和

全球經濟狀況。這是去年１１月以來雙方首次會晤。分析指，居高不下的通脹力嚴重打擊拜登的

民望，共和黨亦指其１﹒９萬億美元社會及基建計劃助長了通脹。

本港時段今晨歐元兌美元報１﹒０７７５。英鎊兌美元報１﹒２６４７。澳元兌美元報

０﹒７１９０。紐元兌美元報０﹒６５５４。美元兌瑞郎報０﹒９５７９。美元兌加元報

１﹒２６５６。美元兌日圓報１２７﹒７１。（ｊｆ）

