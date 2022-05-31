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即市新聞

31/05/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》恒指２０７９４為短期新支持位

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５６﹒２５％和５０％
，局勢則分別屬於向好和顯著向淡。內地出重招救經濟，但上海股市與深圳股市均未見受到很大
的刺激。港股方面，昨早（３０日）雖然高開，未見買盤積極跟進，高位仍有不輕的沽壓。然而
，於５月份期貨、期權到期日，大市能夠企穩於高位，證明好友大戶成功取得市場控制權。恒生
指數成功升抵２１１６７，本月３日高位２１２９２仍為短期好淡分水嶺；價位須升抵其上企穩
，好友才可安心。
　　從另一個角度來看，本月２０日高位２０７９４已從短期阻力變為短期支持，對下月後市十
分有利。現時日線圖上，五個主要技術分析指標皆屬利好，但須提防ＳＡＲ極點高位２１１６９
附近會有淡友反擊。今天（３１日）為５月份場外股票期權到期，由於昨晚美股假期休市，港股
窄幅偏穩的機會較大。我們應觀察即市支持位會否進一步上移，支持好友進一步反攻。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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