《星級輪證－鍾宛婷》憧憬受惠國策，留意內需、新能源板塊

《星級輪證》港股上日（３０日）突破２０８００點的熊證重貨區後，成功重越５０天線收

復２１０００關。隨住內地疫情轉好，政策上亦接連推行提振經濟及紓困措施，利好市場整體氣

氛，加上今日（３１日）公布的內地ＰＭＩ勝預期，一眾內需股走強，上日有北水流入的李寧

（０２３３１）上試６０元水平，根據星展輪證的即市資金流，早上見有資金追入李寧好倉，如

果投資者看好李寧可留意認購證１５１５２：



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李寧購１５１５２： 行使價７１﹒９３元 到期日２０２２年９月 有效槓桿約４﹒４倍

其他內需股精選：

安踏購１３７５７： 行使價１１０﹒１元 到期日２０２２年９月 有效槓桿約４﹒９倍

潤啤購１５５１４： 行使價５０﹒９３元 到期日２０２３年２月 有效槓桿約３﹒２倍

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同樣憧憬受惠國策的還有綠電、汽車股，國務院部署２１項措施力促新能源高質量發展，刺

激龍源電力（００９１６）升逾４％，突破橫行區頂部重上５０天線（約１６﹒２元），如果投

資者看好龍電可留意認購證１７２２５；另外比亞迪（０１２１１）亦接連破位，升近２８０元

水平，如果投資者短線看好比亞迪可留意認購證１４４０１：



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龍電購１７２２５： 行使價１８﹒２元 到期日２０２２年９月 有效槓桿約４﹒２倍

比迪購１４４０１： 行使價３００﹒２元 到期日２０２２年７月 有效槓桿約６﹒８倍

其他國策受惠概念精選：

吉利購１７４００： 行使價１６﹒０２元 到期日２０２２年１１月 有效槓桿約４倍

長汽購１３０２３： 行使價１８﹒０２元 到期日２０２２年１０月 有效槓桿約４倍

國材購１４２９０： 行使價１１﹒４元 到期日２０２２年１０月 有效槓桿約５﹒２倍

海螺購１３１３０： 行使價４６﹒９３元 到期日２０２２年８月 有效槓桿約９﹒７倍

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《星展銀行香港分行財資市場部上市產品策略師 鍾宛婷》



註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品價格可升可跌，投資者或會損失全部投資，投資前應了解產品風險並諮詢專業意

見，及細閱上市文件內全部詳情。



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