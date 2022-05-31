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即市新聞

31/05/2022 08:10

《缸邊隨筆－石鏡泉》等發酵

　　《缸邊隨筆》昨日（３０日）３３板塊升跌情況：

　　迄１２：３０，上升板塊：２３；下跌板塊：１０。

　　至４：３０收，上升板塊：２８；下跌板塊：５。

　　前市恒指收：２０６９７﹒３６。

　　昨市恒指收：２１１２３﹒９３，升４２６﹒５７。

　　前市期指收：２０７５４。

　　昨市期指收：２１０６７，升３１３。

　　前市高水：５７；昨市低水：５７。

　　前市大市成交：１２００﹒５５億元。

　　昨市大市成交：１２８８﹒１１億元，增８７﹒５６億元。

　　前市期指成交：１１４５５２張。

　　昨市期指成交：７８６１張，減１０６６９１張。

　　國內撐經濟之舉陸續有來，深圳的撐，已於上周出爐；上海的撐昨日出爐了，撐的方案先有
房、車、銀行寬信貸，其他的要細講了。每個撐方案，都可以支持某些板塊，但成效，還是要等
發酵的。

　　５月２７日，工信部在提振工業經濟電視電話會議中提出，要組織新一輪新能源汽車下鄉活
動。５月２９日上海發布《上海市加快經濟恢復和重振行動方案》，提出年內將新增非營業性客
車牌照額度４萬個、個人報廢╱轉出並購買純電乘用車將補貼１萬元╱台。這與５月２６日，深
圳出台的刺激方案相若。

　　２０２１年乘用汽車在二線及以下城市佔總銷量比重為６６﹒４％，而新能源汽車在二線及
以下城市佔比僅為５１﹒６％。因此，新能源汽車在二線及以下城市的銷售空間是相對大的。

　　新能源汽車及傳統汽車雖然將利好，但車廠間競爭是厲害的。而汽車零部件，尤其是玻璃，
則寡頭壟斷是存在的，故投資者與其買車股，不如買汽車玻璃股。

　　另方面，國內的啤酒消費，應在疫情漸退後，會出現報復式反彈。因此昨日國內三隻啤酒股
都見造好，伴隨住啤酒消費的，還有火鍋股等也可望好。

　　今天推介的華潤啤酒（００２９１）和福耀玻璃（０３６０６），就是在這情況下，被挑出
來。

　　呀！如果第六波、第七波疫情出現，這些內需股會否變成「耐衰」股？不會啦！中國對抗疫
、防疫措施是永遠叻過老番，因為中國人知錯能改。防疫、抗疫會改成點？明天續。
《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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