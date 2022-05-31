《專家之言－李偉傑》內地積極出招救經濟，港股有力向上修復



《專家之言》內地疫情逐步見受控下，中央推出連串措施重振經濟，上海出台方案資助減輕

負擔各類資金規模達３０００億元人民幣，同時６月１日起取消企業復工復產審批制度，另外支

持大型商貿企業和電商平台發放消費優惠券，和大力促進汽車消費，雖然市場已預料內地第二季

經濟增速因疫情減慢，但內地對疫情後刺激措施亦積極推行，對中港兩地股市帶來利好催化作用

。不過市場同時亦關注在美國高通脹下，加息對經濟狀況影響，現時市場已普遍預計６月和７月

份美國聯儲局將加息０﹒５厘，不過近期美國通脹預期暫時降溫，現時市場預料９月份美國聯儲

局將加息到２厘至２﹒２５厘，比較起之前預計加息到２﹒２５厘至２﹒５厘稍為回落。



＊市場期望美取消對華關稅，審計問題持續困擾中概股＊



寄望在通脹壓力預期逐步消退，對美股帶來衝擊較細，加上市場仍等待美國取消對中國進口

貨品徵收懲罰性關稅帶來期望，預計６月底懲罰性關稅自動續期前，帶來談判曙光，雖然未能解

讀為中美關係回暖，但至少能反映徵收懲罰性關稅對中美雙方沒有益處，而另外左右市場去向的

亦繼續放在中美關係身上，其中中概股審計問題亦成為市場持續關注重點，中方已多次表明積極

商討方向，不過美方仍未有任何正面回應訊號出現，因此問題將會持續性困擾中概股及科技股去

向。港股在內地積極出招救經濟下，成功升穿５０天移動平均線２０８８４點水平，是在２月中

港股急跌後首次重上該水平，不過在成交量及市場氣氛仍未完全配合下，預料２０９００點位置

港股短線仍會穿梭，不過走勢上現時已逐步有能力向上修復，恒指初步有望挑戰保歷加通道頂部

２１３００點水平，中線則以１００天線２２１７７點為挑戰目標，下方支持位在１９７００點

水平。《財經評論員 李偉傑》（筆者為證監會持牌人，筆者及╱或有聯繫者沒有於以上發行人

或新股上市申請擁有財務權益）



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