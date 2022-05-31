《盤後部署》內地製造業ＰＭＩ回升，恒指短線可挑戰２２１００

《經濟通通訊社３１日專訊》踏入５月最後一個交易日，港股先低後高，低開１７點報

２１１０６，早段最低曾見２０８５０，並一直在２０９００至２１０００水平窄幅上落，半日

高收９１點報２１２１５６。午市開初靠穩，直至近２時３０分曾升逾２８０點，高見

２１４１４，其後走勢靠穩。恒生指數今天收報２１４１５，升２９１點或升１﹒３８％，主板

成交２４５６﹒０２億元。國企指數報７４１６，升１６１點或升２﹒２３％。恒生科技指數報

４４８３，升１３１點或升３﹒０２％。

內地股市亦高收。上證綜合指數報３１８６，升３７點或升１﹒１９％，成交

４３２５﹒２８億元人民幣。深證成份指數報１１５２７，升２１７點或升１﹒９２％，成交

２４４７﹒０８億元人民幣。



＊科技股造好，美團升近７％＊



科技股午後走勢轉強。ＡＴＭＸＪ當中，美團（０３６９０）升幅較大，早市曾升近３％，

午後升幅擴大至逾５％，盤中高見１８７﹒１元創月內新高，收市升６﹒８％，報１８７元；騰

訊（００７００）升３﹒５４％，報３６２﹒４元；阿里巴巴（０９９８８）、京東

（０９６１８）就升逾１％。其他科技股方面，快手（０１０２４）午後曾升近８％，盤中高見

７７﹒４５元創月內新高，收市升７﹒１９％，報７６元；萬國數據（０９６９８）揚

１０﹒９９％，報２９﹒８元，為表現最佳科指股。

隔晚布蘭特期油升近２％，加上歐盟宣布禁運俄羅斯三分之二的原油，三桶油個別發展。中

海油（００８８３）高開１％後保持強勢，盤中高見１２﹒５４元，收市升２﹒１４％，報

１２﹒４２元；中石油（００８５７）升２﹒１８％，報４﹒１２元；中石化（００３８６）微

升０﹒０５％收市，報３﹒７９元。

上海明天（６月１日）零時起有序恢復住宅小區出入、公共交通運營和機動車通行，內需股

繼續造好。餐飲股方面，海倫司（０９８６９）以貼近全日最高位收市，升１３﹒６％，報

９﹒３２元；九毛九（０９９２２）盤中高見１８﹒５６元創月內新高，收市升７﹒３６％，報

１８﹒３８元；海底撈（０６８６２）升６﹒２７％，報１５﹒６元。體育用品股方面，李寧

（０２３３１）連升４日，今天收升４﹒７％，報６１﹒２元；安踏（０２０２０）、申洲

（０２３１３）升逾３％；全年純利跌１２％兼削減派息的滔博（０６１１０）由跌轉升，收升

４﹒３％，報５﹒８２元。



＊國策帶動多個板塊上揚＊



大市方面，除了上海解封的消息外，５月官方製造業ＰＭＩ回升至４９﹒６％，雖然連續三

個月低於臨界點，惟仍高於市場預期的４８﹒６％，反映製造業總體氣景水平有所改善，配合即

使推出的紓困措施，推動內需及汽車板塊仍上升。此外，中央公布新能源項目擬納入ＲＥＩＴｓ

支持範圍，光伏股亦抽升，當中信義光能（００９６８）升５﹒５９％。在經濟數據改善及國策

推動下，科技股未見轉弱，相信港股仍有動力上升。

在日線圖上，港股已連續兩日企穩在５０天線上，上升趨勢未受破壞，今天收市更突破今個

月初的高位２１２９１。隨住５０天線開始向上升，保歷加通道逐步擴闊，恒指短線仍有機會上

試１００天線２２１００水平。



＊東方海外短線或回至２２３水平＊



個股方面，東方海外（００３１６）自公布成為新染藍股開始，股價不斷衝高，由３月２８

日裂口低開的低位１５１﹒２６元到現在，已累積升了近六成。股價今天最高升至２６０元，惟

午後顯著回落，曾跌近５％，收市跌４﹒３７％，報２４１元。根據《經濟通ＨＶ２報價系統》

顯示，東方海外今天錄得６６９﹒３５萬元資金淨流出，大戶主動買沽比率為４７：５３，大戶

沽出比率日益增加，再加上今天「升高開、後低收」，反映不少投資者趁高獲利離場。

在日線圖上，由４月展開的上升軌已受破壞，１０天線升勢略為放緩，加上９ＲＳＩ近日曾

突破８０的超買區，今天由高位回落，短期估計會有所調整，短期或進一步下試２２３元水平。

（ｅｒ）

