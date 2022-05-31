【外圍經濟】日本４月工業產出按月跌１﹒３％，為３個月首次下跌

《經濟通通訊社３１日專訊》日本經濟產業省公布最新數據，受新冠疫情和供應中斷影響，

日本４月工業產出大幅下降，按月跌１﹒３％，為３個月來首次下跌，令經濟前景蒙上陰影。

導致工業產出下跌的主要原因，是電子零件和生產機械等產量大幅下降。製造商預計５月產

出將恢復增長，料增幅為４﹒８％，６月將增長８﹒９％。（ｊｆ）

