【國際要聞】世衛專家暫不認為猴痘會大流行

《經濟通通訊社３１日專訊》世衛組織緊急項目天花秘書處負責人劉易斯周一表示，不認為

近期爆發的猴痘會大流行。她說，目前仍未確定病毒是否由無症狀人士傳播，但過去的跡象表明

這不是主要特徵。英國在當日新增７１名確診者，令感染人數上升至１７９人。衛生部門呼籲，

民眾發現自己出現症狀，應暫停性行為。（ｊｆ）

