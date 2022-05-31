【外圍經濟】法國５月ＣＰＩ按年升５﹒２％，近４０年新高

《經濟通通訊社３１日專訊》繼德國和西班牙的強勁數據之後，法國通脹率亦創近４０年新
高，給歐洲央行進一步帶來了激進加息的壓力。
作為歐元第二大經濟體，法國５月份消費者物價指數（ＣＰＩ）按年上漲５﹒２％，是
１９８５年９月以來最高，能源和食品價格的飆升，繼續影響其他商品和服務價格。
與此同時，法國公布的另一份報告顯示，首季經濟增速下調至按季萎縮０﹒２％，加劇了滯
脹擔憂。（ｊｆ）
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