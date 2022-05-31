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31/05/2022 17:52

《台股攻略－黃振宇》電子權值股撐市，大市成交量急增

　　《台股攻略》美股昨日（３０日）休市，台股加權指數今日（３１日）早段沽壓較大，幸有
資金趁低入市，大市由跌轉升，指數最終升１９７點，以高位１６８０８點收市，成交金額為
３８７３億元（新台幣．下同），創近一個半月以來最大成交額，三大法人淨買入２３１﹒８２
億元，外資累計３個交易日淨買入７１１億元。
　　電子權值股的台積電先跌後升，收５６０元，升２﹒４％，創１個月新高；聯發科收９０５
元，升３﹒１％；鴻海、聯電、國巨及華碩均升０﹒８％至２﹒３％。金融股方面，國泰金尾市
獲資金追捧，收５５﹒７元，升３﹒２％；富邦金、元大金、台新金及第一金均升超過１％。長
榮航、華航、華新及力積電獲納入ＭＳＣＩ成分股，並在今日收市後進行調整，航運股則回吐，
陽明收１２４﹒５元，跌２％；長榮收１４０﹒５元，跌２﹒４％；萬海收１５７元，跌１％；
華航升１﹒１％，長榮航跌０﹒３％。台灣經濟研究院指出因是市場加快補充庫存，推升原物料
投入，令原料短缺及價格上揚，亦公布４月製造業景氣信號由低迷轉向穩定，數值為１３﹒１７
分，按月增０﹒３８分。觸控模組大廠的業成ＧＩＳ－ＫＹ今日召開股東會，董事長周賢穎指出
，配合母企鴻海發展布局，集團持續擴大在電動車及元宇宙等兩大主軸布局。此外，中長期計劃
在越南及印度等地設廠。
　　台股連日大升，今日成交金額回升到３０００億元以上，有利大市持續反彈，且市場逐漸消
化美國加息及縮表議題影響，指數有望上試１７０００點關口。目前，可留意業績良好的股份，
建議關注前景較好的半導體及汽車零件股。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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