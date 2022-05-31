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即市新聞

31/05/2022 08:53

【虛幣世界】比特幣突破三萬一美元，以太坊燃料費低迷

　　《經濟通通訊社３１日專訊》隔晚美股因假期休市，歐洲股市造好，而加密貨幣市場則輕微
反彈，其中比特幣重返３１０００美元關口，其他主要加密貨幣略為回升。不過，市場則對以太
坊燃料費（Ｇａｓ　Ｆｅｅ）低迷表示擔憂，由於市場經歷一大輪整頓後，整體成交持續低落，
令不同區塊鏈的燃料費都處於低位。
　　另外，對於Ｔｅｒｒａ事件之後，投資者處於觀望狀態，包括ＯｐｅｎＳｅａ上的ＮＦＴ，
以及ＵｎｉＳｗａｐ的去中心化成交都處於歷史低位。雖然Ｓｏｌａｎａ和Ａｖａｌａｎｃｈｅ
都開始回升，但活躍用戶則未見反彈，市場分析曾經預測燃料費低迷情況將於６月完結，不過目
前可能推遲至１０月或本年年尾。
　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報３１４９０﹒８１元（美元．下同），跌０﹒７７％
（２４小時比較．下同）；以太幣現報１９８２﹒２９元，跌０﹒８３％；艾達幣報
０﹒５７０１元，升０﹒０５％；瑞波幣報０﹒４１５４元，跌０﹒８１％。（ｕｌ）
　
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