【月結－六月封雲】加息及關稅仍關注，２２１００點有阻力

《經濟通通訊社戚朗軒、余穎恒３１日專訊》所謂「五窮六絕七翻身」，港股踏入五月，首

個交易日高收１２點後連跌三個交易日，曾單日跌逾７００點，跌至月內低位１９１７８後反覆

向上，最後三個交易日合共，整個５月份回升，表現絕非想像中那麼「窮」。

有專家表示，６月份仍需關注美國聯儲局加息走勢，預計港匯將會持續疲弱；而美國對華關

稅仍是市場焦點，但專家預計中美關係未必有太大改善；而港股方面，２２１００點相信是關鍵

阻力位。



＊阮子曦：聯儲局或維持鷹派立場＊



美國聯儲局在５月初宣布加息５０個基點，會議紀要就顯示官員傾向未來２個月，分別加息

５０個基點，但亦暗示在今年下旬放緩加息步伐以實現軟著陸。中國通海證券投資策略聯席總監

阮子曦向《經濟通通訊社》表示，市場大致預期美國下個月會加息半厘，惟重申部分商品價格持

續攀升，若美國通脹未來仍維持現水平，現時的加息步伐未必足夠壓抑通脹。他續指，美國聯儲

局或維持鷹派言論及行動，而目前市場已消化不少加息半厘的預期，屆時會為金融及股票市場帶

來震盪，投資者不能忽視有關風險。

因應美國加息，港元匯價曾觸及７﹒８５弱方兌換保證價，金管局５月數度入市。阮子曦表

示，按照目前美國聯儲局的加息步伐，加上美國國債孳息率回落，相信金管局下個月未必會頻頻

入市。不過，他強調美國通脹問題仍嚴重，美國聯儲局未來不排除會更進取的加息，屆時美國債

息回升而人民幣又轉弱，港元資金會流走，金管局有機會再出手托市。



＊李偉傑：加息預期窒礙美股上升動力＊



美國聯儲局早前多次放風，指短期將維持每次議息都會加息０﹒５厘，而早前公布的４月核

心個人消費支出放緩，財經分析員李偉傑指市場維持６月及７月每次加息０﹒５厘的預期，因通

脹有回落跡象，但回落速度未算很快。再之後的加息走向將要觀望通脹回落速度及經濟狀況，聯

儲局或有機會減慢加息進程，另外市場憧憬取消中國進口關稅亦有會紓緩通脹。

李偉傑不看好美股６月份表現，因早前道指飆上３３０００後的回調幅度頗大，可見加息及

縮減買債的影響力，預期影響將持續於６月顯現，股市缺乏上行動力，料相關風險因素於下半年

仍會困擾美股。

李偉傑指，美國市場近期擔心經濟情況轉差，故資金回流債市，造成孳息率及美元回落，這

一情況將對港元較為有利，但不能期望港元轉強，年內仍有較大機會觸及弱方兌換保證，只是未

必需要持續買港元，而且市場早已習慣聯繫匯率運作，料市場反應較細。



＊阮子曦：降低關稅對中美關係影響不大＊



中美關係繼續成為市場焦點。據外電報道指，美國計劃將部分中國醫療產品的關稅豁免再延

長６個月，有關產品關稅豁免待遇原定將在５月３１日到期，最新豁免將延長至１１月３０日。

阮子曦認為，美國暫時降低對中國的關稅只因內內嚴重的通脹問題，還觀拜登近期出訪日本，並

宣布啟動「印太經濟框架」（ＩＰＥＦ），早前更表態願意用武力保衛台灣，加上美國中期選舉

臨近，美國未必願意向中國伸出橄欖枝，相信中美仍會維持在政治及經濟上的角力。

除了降低關稅外，中概股退市風波仍備受關注。中方一直聲稱在美上市中國企業的審計問題

有進展，但美國證券交易委員會（ＳＥＣ）國際事務主管ＹＪ Ｆｉｓｃｈｅｒ表示，就中國企

業在美國上市所涉及的會計監管問題，與中國監管機構展開的討論仍存在「重大問題」。

另外，截至今年４月，有２１家中概股發行人已透過第二上市或雙重主要上市回流本港，其

總市值佔所有於美國上市的中概股超過七成。阮子曦表示，美國正逐步去全球化，並不願意與中

國在生意有來往，另一關鍵是中概股公司未能披露與政府的關係，退出美國股市相信在所難免。

他預期，未來所有在美國上市的中概股會被列入「預定摘牌名單」，惟每隻中概股未必均順利回

流香港，對相關股票的影響尚待觀察。



＊李偉傑：美國減免關稅難視中美關系改善＊



至於中美關係，因中國進口關稅將於６月底前屆滿，李偉傑預期因為美國通脹情況，６月底

前美國有較大機會取消部分中國進口商品關稅以遏抑通脹，但他指這不能視為中美關係改善的舉

動，只是暫時令通脹情況不會惡化。李偉傑補充，中美角力下，中方多數處於被動狀態，如關稅

及中概股問題，都須按美方的執行而決定走向。他指出，取消部分進口貨關稅成事機會大，然而

市場早已押注相關消息，預期市場反應不會太大，相對出口股會有較明顯刺激，但熱烈程度將不

會太高。

至於中概股問題，中方一直表現積極，但李偉傑指需要雙方配合才能成事，但美方態度曖昧

，未來視乎美方執行情況，會否進一步派員往中國處理問題，預期仍有望解決，但絕不會於６月

底前解決。



＊阮子曦：內地刺激措施效果或較短暫＊



內地疫情亦影響港股５月走勢。隨住上海、深圳、北京等多個主要城市封城多時，在疫情等

超預期因素衝擊下，中國經濟急劇萎縮，完成全年５﹒５％左右增長目標挑戰進一步加大。中央

罕有地召開相當於全國總動員的穩住經濟大盤電視電話會議，敦促各地出台並落實穩經濟政策，

包括增加退稅１４００多億元人民幣、普惠小微貸款年內延還本付息、階段性減徵部分乘用車購

置稅６００億元等。

其後，滬深兩地政府先後推出紓困措施。深圳提出３０條措施，圍繞消費端、生產端同發力

，實物消費、服務消費雙促進等，預期將拉動消費約４５０億人民幣。上海就推出５０條政策措

施，包括為企業提供減費退稅、允許所有各行業企業自６月復工復產等。阮子曦指出，中央改善

經濟措施陸續出台，加上物流方面逐步回復，對股市有一定刺激作用，惟中央一次過推出相關措

施，猶如「打針食藥」，只是將消費力提前，振興效果未必太持久，同時亦視乎未來主要城市會

否再次大規模封城。

另外，人行在５月中旬將五年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）創紀錄下調１５點子至

４﹒４５厘，降幅超過市場預期。阮子曦認為，即使人行不斷「放水」，甚至將存款準備金率歸

零，根本性問題在於現時經濟環境欠佳，銀行未必願意借貸予中小企，相關措施只能確保部分內

房企業的按揭需求不受影響，只能穩定經濟，對股市的刺激作用有限。



＊李偉傑：措施圍繞刺激消費因涉及民企＊



深圳上海接連推出振興經濟方案具體措施，李偉傑預期之後將會有更加多現有措施的細節條

文出台，深化措施的刺激力度。他解釋，為第二季的經濟增長受封城行動拖累，面臨經濟增速壓

力下，中央希望於第三季扭轉狀況，故於措施下受惠的股份中長線將能維持看好，預期利好作用

將於整個第三季維持。

近期中央連環出台多項經濟措施都圍繞零售消費，相對傳統刺激經濟方面的基建類則著墨較

少，李偉傑認為中央兩方面都有持續運行，但因為消費零售方面牽涉更多民企，故需要更詳細的

敘述，但基建一直是中央政策的基調，估計政策一直有運行，只是近期著墨較少。

人行方面，李偉傑預期人行未必會馬上再有新行動，因為早前一輪行動後，需要觀望市場反

應以及成效而再作下一步行動，或會先觀望一至兩個月。但市場對於降準的預期會較大，因為要

先降準才會再減息。



＊阮子曦：６月恒指２２１００料有阻力＊



「六絕月」將至，阮子曦認為，港股年內低位已在３月份的１８２３５出現，因為市場已經

歷疫情最壞時間，加上內地主要城市逐步解封，加強對市場經濟復甦的憧憬，在餐飲、旅遊等內

需股帶動下，港股料在６月會有反彈。然而，他認為下半年隱憂仍存在，除了美國通脹問題外，

內房股停牌潮、內銀股債務問題等都會影響港股，反彈力度不會太強，６月恒指相信會在

２００００至２２１００點之間上落，並建議投資者在餐飲、旅遊及科技股炒波幅。

內地股市方面，阮子曦稱內地主要城市封控時間較預期長，對Ａ股殺傷力較大，即使中央推

出刺激經濟措施，惟難以應對權重較大的金融國企股，Ａ股暫時難有吸引力。此外，他認為美股

尚未見底，目前只屬反彈市，納指估值亦較高，若然美國聯儲局加息取態更鷹，將對美股影響甚

大。



＊李偉傑：恒指守住２５０月平均線重要＊



恒指５月曾再度跌穿２５０月平均線，結果５月最後幾個交易日拗腰向上守住此關，李偉傑

指２５０月平均線對港股而言屬重要關口，因上兩個月跌穿後都能成功收復，若今個月失守此關

則標誌後市仍有調整壓力。目前恒指繼２月以來首度收復五十天線，預期之後仍會於此重要關口

掙扎，但只要守住２０９００點，進一步上升的機會較高，因壞消息已出盡，６月企穩

２１３００水平後，將有望上試２２１００的百天線水平。

