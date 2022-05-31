【月結－六月封雲】比亞迪宜候調整吸納，染藍新貴中升受惠復產

《經濟通通訊社戚朗軒、余穎恒３１日專訊》內地疫情持續不穩，上海、深圳、北京等主要

城市先後宣布封城，令多間車企需停工停產，汽車銷量及交付量都大受影響。不過，隨住上海即

將解封，加上中央近期宣布的穩經濟政策，市場憧憬車企有望加快生產，帶動汽車股在５月尾攀

升。



＊阮子曦：蔚小理較看好小鵬＊



中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦向《經濟通通訊社》表示，減徵車稅、汽車下鄉、增

加車企補貼等政策已部分反映在汽車股股價身上，投資者宜留意車企受惠於穩經濟政策後的汽車

銷量能否有增長。他續指，在眾間車企中，比亞迪（０１２１１）基本面仍較好，因為公司本身

未受產業鏈短缺影響，汽車銷量未有倒退，惟現價已累積不小的升幅，值博率不高，而股價上落

較大，買入的成本亦較高，建議投資者待股價回至２５０元才部署。

阮子曦亦較留意「蔚小理」造車新勢力下半年的發展，事關三間車企在疫情期間大受打擊，

交付量均按年下跌，惟疫情逐步回穩，產業鏈有望恢復，汽車銷售增長可回復至疫前水平，股價

或現較大反彈。當中，他較看好小鵬（０９８６８），因為公司最新漲價的汽車於６月開始交付

，交付量會較此前理想，汽車款式都較受歡迎，建議投資者於８０元以下吸納，上望目標１００

元。



＊阮子曦：新染藍股推薦中升＊



恒指服務公司在５月尾公布季度檢討結果，決定將中芯國際（００９８１）、東方海外

（００３１６）、中升控股（００８８１）及中國宏橋（０１３７８）四股納入恒生指數成分股

，瑞聲科技（０２０１８）則被剔除。阮子曦表示，在四隻新染藍股之中較看好中升，有望受惠

於疫後恢復生產，改善其汽車銷售，預期反彈會持續一段時間，目標留意６２﹒４元。

相反，他不建議投資者長期持有東方海外及中國宏橋，一方面因為染藍概念而累積不小的升

幅，二來兩間公司的股權高度集中，貨源歸邊下而不斷上升，價格會變得相當波動，散戶投資者

較易損失。至於中芯，他認為公司首季業績尚可，惟涉及中美政治因素影響，投資者都不宜沾手

。



＊美團及快手可短炒＊



今個月騰訊（００７００）、京東（０９６１８）、小米（０１８１０）、阿里巴巴

（０９９８８）等重磅科技股公布業績，整體表現沒有太大驚喜。阮子曦表示，投資者宜留意中

央的監管措施對科技股業績的影響，並預期第二、三季仍要「繼續捱」，而部分電商平台如阿里

巴巴及京東能否分別借助重開物流及「６１８購物節」活動而恢復仍有待觀察，部署上都是個股

炒波幅為主。

科技股之中，阮子曦較留意快手（０１０２４）及美團（０３６９０），皆因兩隻股票近期

的走勢較強，快手首季虧損更收窄至６２﹒５億人民幣，預期業務規模日漸增加，可於５５至

１００元之間炒波幅；將於六月初公布業績的美團就估計業務虧損情況有所改善，相對騰訊及阿

里巴巴較好，並預料在１４０至２００元之間上落。



＊匯控升勢料短暫＊



早前有外電引述消息指，匯控 （００００５）一直在研究將其印尼業務首次公開上市

（ＩＰＯ），以利用這個世界第四人口大國的強勁需求。股價曾於５月２５日裂口高開

３﹒１４％，重上５０元水平。阮子曦指，匯控業務較集中在英國及歐洲大陸，美國業務的影響

力相對較小，即使美國步入加息周期，股價會跟隨美國銀行股上升，但未必有強勁升幅。他續指

，匯控仍有機會重上年內高位５５﹒１元，惟市場仍蘊釀對環球經濟衰退的擔憂，美國即使加息

，香港尚未消化銀行體系結餘，短期內應該不會加息，相信匯控的升勢不會持久。



＊李偉傑：整改措施需時，炒波幅首選京東＊



５月科技股輪流公布業績，如阿里（０９９８８）一樣，即使業績表現維持較差，但好過市

場預期便會抽升，李偉傑指科技股業績好過預期而炒上為短線的市場反應，但盈利持續倒退是不

爭的事實，主要原因是整改帶來的規範，限制科技企業發展新的盈利增長業務。他預期，整改措

施未來兩季仍會限制科企發展，這段期間整改措施逐漸運行暢順後，科企才能著手發展更有增長

潛力的業務，到時盈利有望改善。

但李偉傑亦指，針對科網的監管短期內都難以真正鬆綁，雖然中央近期經常鬆口支持科技發

展，但一直都未有實質措施落地。然而，李偉傑提到科技股於６月仍可望成為救市功臣，始終於

恒指佔比較重，若中央再有言論支持科技股，或充當配合中央發展的角色出現，估值便會有望提

升，但６月科技股仍主要以上落市為主。他指炒波幅而言可以留意京東（０９６１８），一來基

本面上首季營收好過預期，二來市況好轉下反彈幅度亦較同行為佳，建議於１９０至２００元小

注博反彈，突破２２０元蟹貨區後，有望挑戰一百天線２４４至２８０元，但他強調因科技股走

勢難料，跌穿１８５元便要止蝕。



＊長汽公布營運數據後可吸納＊



早前中央公布減免乘用車購置稅後，傳統燃油車再牽一輪炒作，李偉傑指長城汽車

（０２３３３）屬於低排放類別都有過一輪炒作，預期之後將會有一輪調整，建議回落至廿天線

１１﹒５元可以留意，另外亦可進一步待５月營運數據公布後，股價調整壓力再減輕才入市亦可

。新能源車方面，增長動力較強的比亞迪（０１２１１）仍是李偉傑的首選，中長線維持看好，

但目前股價稍高，建議未持貨者待回落２５０天線附近吸納會更好。



＊匯控６月反覆向上試５８元＊



匯控（００００５）５月底成功收復５０元水平，李偉傑指加息周期仍然有利銀行股表現，

回顧過去２０１６至２０１８年的加息周期，銀行股股價呈持續攀升。早前匯控因為減派季息等

因素導致股價回落，但現時匯控恢復回購，配合加息周期，加上本港疫情放緩，預期匯控６月保

持反覆向上，逐步挑戰５５及５８元。



＊高運費難維持，不利東方海外股價＊



恒指剛過去一次季檢當中，４隻染藍股份皆不是科技股，李偉傑認為是次決定合理，因恒指

目前已包含多隻科技股，今次決定亦令恒指各個行業更加平衡。但李偉傑對於４隻染藍新貴都不

太看好，中芯（００９８１）業績有所改善，但股價在中美角力下仍較受壓，運輸成本上升亦較

影響其業績表現。

此外，李偉傑指東方海外（００３１６）走勢強勁，過往股價炒上主要受惠於封城等因素帶

來的高運費環境，但現時世界各地港口已逐步重新開放，高運費情況未必能夠維持。他指東方海

外屬於強勢股，而目前強勢股十天線防守性強，若連續收低於十天線，建議持貨者應先行獲利。

而近期市場憧憬減關稅，刺激航運股一輪炒風，但李偉傑提到，減關稅並不會提升貨品需求量，

需要留意市場對相關消息的投放意欲。

