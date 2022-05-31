【月結－六月封雲】表列６月份重要政經事項

《經濟通通訊社３１日專訊》表列６月份重要政經事項：



香港 ６月 重要事項╱數據公布 觀察期

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１日 零售業銷售額年率 ４月

３日 端午節假期港股全日休市

６日 標普環球香港ＰＭＩ ５月

７日 外匯儲備 ５月

１４日 工業生產指數年率、工業生產者價格指數年率 第一季

１７日 失業率及就業不足率（經季節性調整） ３至５月

灣仔皇后大道東內地段第９０６１號中午１２時截標

２１日 消費者物價指數年率 ５月

國際收支平衡及國際投資頭寸統計 第一季

２７日 進出口及貿易收支年率 ５月

３０日 零售業銷售額年率 ５月

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中國 ６月 重要事項╱數據公布 觀察期

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１日 財新中國製造業ＰＭＩ ５月

３日 端午節假期休市

６日 財新中國綜合ＰＭＩ ５月

財新中國服務業ＰＭＩ ５月

７日 外匯儲備 ５月

９日 進出口及貿易收支年率 ５月

社會融資 ５月

新人民幣貸款 ５月

１０日 ＰＰＩ、ＣＰＩ年率 ５月

１１日 今年初至今ＦＤＩ年率 ５月

１３日 一年期ＭＬＦ利率 ６月

１５日 工業生產年率 ５月

零售銷售年率 ５月

今年初至今固定資產年率（農村除外） ５月

今年初至今房地產投資年率 ５月

今年初至今房地產銷售年率 ５月

失業率 ５月

２０日 一年期ＬＰＲ、五年期ＬＰＲ ６月

２４日 經常帳收支（終值） 第一季

３０日 綜合ＰＭＩ、製造業ＰＭＩ、非製造業ＰＭＩ ６月

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國際 ６月 重要事項╱數據公布 觀察期

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１日 標普環球澳洲製造業ＰＭＩ終值 ５月

自分銀行日本製造業ＰＭＩ終值 ５月

澳洲經季節性調整ＧＤＰ季率 第一季

澳洲ＧＤＰ年率 第一季

德國實際零售銷售 ４月

標普環球意大利製造業ＰＭＩ ５月

標普環球法國製造業ＰＭＩ終值 ５月

標普環球╱ＢＭＥ德國製造業ＰＭＩ終值 ５月

標普環球歐元區製造業ＰＭＩ終值 ５月

標普環球╱ＣＩＰＳ英國製造業ＰＭＩ終值 ５月

歐元區失業率 ４月

標普環球加拿大製造業ＰＭＩ ５月

標普環球美國製造業ＰＭＩ終值 ５月

加拿大央行公布議息結果 ５月

美國建築開支月率 ４月

美國ＩＳＭ製造業指數 ５月

美國ＩＳＭ製造業就業指數 ５月

２日 美國聯儲局褐皮書報告 ６月

澳洲進出口及貿易收支 ４月

歐洲主要市場春季銀行假期休市 ６月

歐元區ＰＰＩ ４月

美國ＡＤＰ就業人數變動 ５月

美國非農業生產力終值 第一季

美國非農業單位勞動力成本終值 第一季

美國首次申領失業救濟金人數 ５月２８日

美國持續申領失業救濟金人數 ５月２１日

美國工廠訂單月率 ４月

美國工廠訂單（運輸除外） ４月

美國耐用品訂單終值 ４月

美國耐用品（運輸除外）終值 ４月

美國資本品新訂單非國防（飛機除外）終值 ４月

３日 標普環球澳洲綜合ＰＭＩ終值 ５月

標普環球澳洲服務業ＰＭＩ終值 ５月

自分銀行日本服務業ＰＭＩ終值 ５月

自分銀行日本綜合ＰＭＩ終值 ５月

德國經季節性調整進出口月率 ４月

德國經季節性調整貿易收支 ４月

法國工業生產年率 ４月

標普環球德國服務業ＰＭＩ終值 ５月

標普環球德國綜合ＰＭＩ終值 ５月

標普環球歐元區服務業ＰＭＩ終值 ５月

標普環球歐元區綜合ＰＭＩ終值 ５月

歐元區零售銷售月率 ４月

歐元區零售銷售年率 ４月

美國非農業就業人數變動 ５月

私人企業就業人數變動 ５月

製造業就業人數變動 ５月

美國失業率 ５月

美國平均時薪 ５月

美國平均每周工時 ５月

美國勞動參與率 ５月

美國就業不足率 ５月

標普環球美國服務業和綜合ＰＭＩ終值 ５月

美國ＩＳＭ非製造業指數 ５月

６日 新西蘭英女皇壽辰假期休市

澳洲ＴＤ通脹率 ５月

７日 日本家庭開支年率 ４月

日本景氣動向領先指標 ４月

澳洲儲備銀行公布議息結果 ６月

日本景氣動向領先指標初值 ４月

德國經季節性調整工廠訂單月率 ４月

德國經工作日調整工廠訂單年率 ４月

澳洲外匯儲備 ５月

標普環球╱ＣＩＰＳ英國服務業ＰＭＩ終值 ５月

標普環球╱ＣＩＰＳ英國綜合ＰＭＩ終值 ５月

美國貿易收支 ４月

加拿大進出口及貿易收支 ４月

加拿大經季節性調整Ｉｖｅｒｙ採購經理人指數 ５月

８日 日本未經季節性調整經常帳 ４月

日本經季節性調整貿易收支 ４月

日本經年率化ＧＤＰ季率終值（經季節性調整） 第一季

日本經季節性調整ＧＤＰ季率終值 第一季

德國經季節性調整工業生產月率 ４月

德國經工作日調整工業生產年率 ４月

法國貿易收支 ４月

意大利零售銷售月率 ４月

意大利零售銷售年率 ４月

歐元區就業人數變動季率終值 第一季

歐元區就業人數變動年率終值 第一季

歐元區經季節性調整ＧＤＰ季率終值 第一季

歐元區經季節性調整ＧＤＰ年率終值 第一季

美國批發庫存月率終值 ４月

９日 日本工具機訂單年率初值 ５月

美國首次申領失業救濟金人數 ６月４日

美國持續申領失業救濟金人數 ５月２８日

１０日 日本ＰＰＩ年率 ５月

日本ＰＰＩ月率 ５月

意大利未經季節性調整工業生產年率 ４月

美國ＣＰＩ ５月

美國ＣＰＩ（不含食品及能源） ５月

加拿大就業人數變動 ５月

加拿大失業率 ５月

加拿大平均時薪年率 ５月

加拿大勞動參與率 ５月

美國平均時薪 ５月

美國密歇根大學市場氣氛初值 ６月

美國密歇根大學１年通脹初值 ６月

１１日 日本工具機訂單年率終值 ５月

德國批發物價指數 ５月

１３日 英女皇壽辰澳洲假期休市

英國ＧＤＰ ４月

英國工業生產 ４月

英國貿易收支 ４月

１４日 澳洲ＮＡＢ商業信心指數 ５月

日本工業生產終值 ４月

英國申領失業金人數變動 ５月

德國ＣＰＩ終值 ５月

德國歐盟調和數據ＣＰＩ終值 ５月

德國ＺＥＷ調查預期 ６月

歐元區經季節性調整工業生產月率 ４月

歐元區經工作日調整工業生產年率 ４月

美國ＰＰＩ ５月

美國核心ＰＰＩ ５月

加拿大製造業銷售月率 ５月

１５日 新西蘭國際收支經常帳餘額 第一季

ＡＮＺ商業信心 ６月

法國歐盟調和數據ＣＰＩ年率終值 ５月

法國ＣＰＩ年率終值 ５月

歐元區貿易收支 ４月

美國零售銷售月率 ５月

美國核心零售銷售年率 ５月

美國進出口物價指數 ５月

美國ＮＡＨＢ房屋市場指數 ６月

１６日 美國聯儲局公布議息結果 ６月

美國聯儲局公開市場委員會經濟預測 ６月

新西蘭經季節性調整ＧＤＰ季率 第一季

新西蘭ＧＤＰ年率 第一季

日本進出口年率 ５月

日本貿易收支 ５月

澳洲全職就業變動 ５月

澳洲就業變動 ５月

澳洲勞動參與率 ５月

澳洲失業率 ５月

意大利歐盟調和數據ＣＰＩ年率終值 ５月

英倫銀行公布議息結果 ６月

美國首次申領失業救濟金人數 ６月１１日

美國持續申領失業救濟金人數 ６月４日

美國費城聯邦儲備銀行企業展望 ６月

日本全國百貨公司銷售年率 ５月

日本東京百貨公司銷售年率 ５月

１７日 新西蘭Ｂｕｓｉｎｅｓｓ ＮＺ製造業ＰＭＩ ５月

英國零售銷售 ５月

英國核心零售銷售 ５月

歐元區ＣＰＩ終值 ５月

歐元區核心ＣＰＩ終值 ５月

美國工業生產月率 ５月

美國領先指標 ５月

１８日 英國ＣＢＩ趨勢總訂單 ６月

２０日 德國ＰＰＩ ５月

美國六月節國家獨立日假期休市

２１日 澳洲儲備銀行貨幣政策會議紀錄 ５月

歐元區經常帳 ４月

美國芝加哥聯邦儲備銀行全國活動指數 ５月

加拿大零售銷售 ４月

加拿大核心零售銷售 ４月

美國二手房屋銷售月率 ５月

２２日 新西蘭進出口及貿易收支 ５月

英國ＣＰＩ ５月

英國核心ＣＰＩ ５月

加拿大ＣＰＩ ５月

加拿大核心ＣＰＩ ５月

歐元區消費者信心指數初值 ６月

２３日 標普環球澳洲綜合ＰＭＩ初值 ６月

標普環球澳洲服務業ＰＭＩ初值 ６月

標普環球澳洲製造業ＰＭＩ初值 ６月

自分銀行日本服務業ＰＭＩ初值 ６月

自分銀行日本製造業ＰＭＩ初值 ６月

標普環球法國製造業ＰＭＩ初值 ６月

標普環球╱ＢＭＥ德國製造業ＰＭＩ初值 ６月

標普環球╱ＢＭＥ德國服務業ＰＭＩ初值 ６月

標普環球歐元區製造業ＰＭＩ初值 ６月

標普環球歐元區服務業ＰＭＩ初值 ６月

標普環球╱ＣＩＰＳ英國製造業ＰＭＩ初值 ６月

標普環球╱ＣＩＰＳ英國服務業ＰＭＩ初值 ６月

美國首次申領失業救濟金人數 ６月１８日

美國持續申領失業救濟金人數 ６月１１日

標普環球美國製造業ＰＭＩ初值 ６月

標普環球美國服務業ＰＭＩ初值 ６月

２４日 英國ＧｆＫ消費者信心指數 ６月

日本ＣＰＩ年率 ５月

日本不包括新鮮食品ＣＰＩ年率 ５月

日本不包括新鮮食品及能源ＣＰＩ年率 ５月

德國ＩＦＯ商業景氣指數 ６月

美國密歇根大學市場氣氛終值 ６月

美國密歇根大學１年期通脹率終值 ６月

美國新屋銷售 ５月

德國進口物價指數 ５月

２７日 美國耐用品訂單初值 ５月

德國零售銷售月率 ５月

２８日 德國ＧｆＫ消費者信心指數 ７月

美國批發庫存月率初值 ５月

標普╱ＣＳ經季節性調整美國２０城市樓價指數月率 ４月

標普╱ＣＳ未經季節性調整美國２０城市樓價指數年率 ４月

２９日 日本零售銷售年率 ５月

澳洲零售銷售月率 ５月

歐元區消費者信心指數終值 ６月

德國ＣＰＩ初值 ６月

美國經年率化ＧＤＰ季率 第一季

３０日 日本工業生產初值 ５月

英國ＧＤＰ終值 第一季

英國進出口終值 第一季

德國失業人數變動 ６月

德國經季節性調整失業率 ６月

歐元區失業率 ５月

加拿大ＧＤＰ年率 ４月

美國首次申領失業救濟金人數 ６月２５日

美國持續申領失業救濟金人數 ６月１８日

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