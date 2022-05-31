《談國論企－黎偉成》消費零售４月份續跌料屬短況

《談國論企》中國的社會消費品零售於２０２２年４月份同比加快回落，連同３月份乃二連

跌，該屬短暫的變異。北京、上海等地防疫控股工作取得預期初效，逐步有序的復工復產和復商

復市，會重新刺激居民購物和個人投資的意欲，消費性的內需，當可煥發國民經濟回復以穩字當

頭、穩中有進的發展。尤其是人民銀行近期推出多方面的貨幣政策措施，適當靠前，料國內生產

總值ＧＤＰ全年增幅可達５﹒５％的目標。



＊日常生活必須品穩銷顯保民生政策達效＊



來自中國國家統計局所發布的最新數據，社會消費品零售總額於２０２２年４月份達

２﹒９４８３萬億元，同比減少１１﹒１％，較３月份的３﹒４２３３萬億元所減的３﹒５％多

減７﹒６個百分點，並使１－４月份累計１３﹒８１４２萬億元同比得回落０﹒２％，足見３、

４月份的零售市況相當差勁。此因新冠肺炎ＣＯＶＩＤ－１９惡疫在３月份於上海、北京、廣州

、深圳等主要城市爆發，所造成的衝擊較預期為大，特別是封城封區的防疫控疫行動，使許多經

濟社會活動沉靜、收縮甚至停頓，零售市場所受的衝擊更是十分沉重。

從較為具體的資料可見，社會消費品零售市場在疫情轉惡的衝擊底下，各個主項的銷情之增

或減、表現之好與壞，屬可以預期和可以接受的變異，重點有：

特別要指出，為（一）生活必須的消費品零售，仍保持相對穩定的增長態勢，如（１）糧油

食品類產品的銷售額，於２０２２年４月份達１３５７億元，同比增長１０％，即使較３月份的

１２﹒５％升幅少增２﹒５個百分點，卻又高於１－２月份的７﹒９％平均增幅，使１－４月份

累計５９３６億元的增長率處９﹒５％的較快增長水平，連同（２）飲料類產品於４月份的銷售

額２２０億元亦升６％，顯示政府不受疫情影響而盡力確保居民生活必須物資供應，切實的落實

保民生的政策。

同樣惹人注目的，是（３）中西藥品類產品的銷售額，於４月份達５０５億元同比增長

７﹒９％，較３月份所增的１１﹒９％低４個百分點，仍顯居民有見年初的疫情有抬頭傾向，每

多增購各種各樣的中西藥品，以備不時之需，相關產品的供應亦滿足市場需求。

至於（二）服裝、鞋帽、針紡織品類產品，於４月份的銷售額僅７９１億元同比大幅減少

２２﹒８％，和３月份９６０億元則減１２﹒７％，顯京、滬以至穗、深等地為主的居民，在疫

情衝擊底下未有添新裝，乃自然而然的事情；此使１－４月份累計４０８４億元的６％減幅，不

算太大，乃１－２月份旺季累計銷售２３８２億元和增４﹒８％的支持。

再看（三）非生活必需消費品，銷情每多明顯惡化，又是可以預期的變化，特別是（Ｉ）「

升級類」消費品，如（ｉ）化妝品類的銷售額，於４月份僅達３１４億元，同比減少２２﹒３％

，和（ｉｉ）金銀珠寶類１５８億元，更減少２６﹒７％。和（ＩＩ）耐用品如（ｉｉｉ）家用

電器音像器材銷５９４億元同比減少８﹒１％，（ｉｖ）家俱類１１１億元，減少１４％；

（ｖ）通訊器材３４７億元，減幅更為２１﹒８％；（ｖｉ）汽車銷售額２５６７億元，大幅回

落３１﹒６％等，都是可以預見之象。



＊京滬疫情受控料零售市場６月份再轉旺＊



（四）全國網上零售額的變化，可見居民在疫情頻發之況加大改變購物的習慣：於２０２２

年１－４月份累計３﹒８１９２萬億元同比增３﹒３％，其中實物商品網上零售額３﹒２８８７

萬億元增５﹒２％和於零售總額佔比提升至２３﹒８％。網上零售銷售，為相當嶄新和良好的銷

售形式，只要管好銷售產品的素質，和反網上銷售壟斷，肯定具有可觀的發展潛力，尤其是有「

５Ｇ＋」的支持。

京、滬疫情受控，而上海有信心在６月份復常，我相信消費品零售市場會很快恢復活力。國

務院總理李克強３月５日發表《政府工作報告》談到結構政策時，強調要（１）著力暢通國民經

濟循環，重點在於要堅定不移深化改革，並以深入實施創新驅動發展戰略和堅定實施內需戰略兩

大戰略，更大「激發市場活力和發展內生動力」，確保國民經濟保持穩中有進發展勢頭的主要動

力。（２）全國的就業情況穩定、居民收入增長高於經濟成長速度。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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