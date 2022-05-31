《午市前瞻》恒指６月觸及百天線機會大，李寧彈力強惟業績看淡

《經濟通通訊社３１日專訊》恒生指數半日收報２１２１５，升９１點或０﹒４３％，主板

成交７０８﹒０６億元。恒生中國企業指數報７３２１，升６６點或０﹒９２％。恒生科技指數

報４４３０，升７８點或１﹒７９％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ

（０９９８８）；騰訊控股收報３５６元，升６元或１﹒７１％，成交３８﹒０２億元；美團收

報１８１﹒８元，升６﹒７元或３﹒８３％，成交３４﹒４４億元；阿里巴巴－ＳＷ收報

９５﹒９元，升１元或１﹒０５％，成交１７﹒５５億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、

美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。



＊曾永堅：中央已向市場表明穩經濟決心＊



恒指突破五十天線後未見太大沽壓，暫時守住該重要關口。椽盛資本投資總監曾永堅向《經

濟通通訊社》表示，中央早前召開「穩經濟大盤」會議後，滬深兩地接連推出振興經濟措施，上

海宣布解封低風險地區，顯示中央向市場表明穩經濟決心。目前市場憧憬經濟已見底並有望回升

，股市此後有望回穩並進一步攀升；他指這亦有利市場重拾對中資股的盈利預期，ＡＨ股市估值

有望修復，短期恒指較大機會企穩五十天線。

曾永堅預期恒指於６月更有機會反彈至一百天線，期間須留意美股能否有穩定的表現。曾永

堅指，後市投資情緒有所改善，加上美國４月核心個人消費支出指數放緩，市場憧憬美國通脹見

頂，將為股市提供支持。



＊體品股短期彈力較食品股強＊



上海宣布解封低風險地區，為兩個月以來最大力度的解封措施，曾永堅指消息短線為內需消

費板塊提供炒作主題，期間相關股份反彈力度會較強。他更指出，因食品股仍面對成本上漲問題

，短期體品股的反彈力度將會更大。李寧（０２３３１）目前於６０元水平爭持，曾永堅分析指

李寧仍以五十天線為阻力，儘管短期有上海解封消息支持，但隨後市場將會注視李寧偏高的預期

市盈率，以及因基數效應造成的低盈利增長，這些因素將為股價造成阻力。（ｈｃ）

