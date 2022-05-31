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31/05/2022 10:02

【專訪】陶冬：通脹拖累拜登民望，民主黨中期選舉堪憂

　　《經濟通通訊社３１日專訊》美國ＣＢＳ╱ＹｏｕＧｏｖ的最新民意調查顯示，美國總統拜
登的支持率下降至３６％，錄他２０２１年入主白宮以來的最低點。瑞信亞太區財富管理部大中
華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪時表示，３６％距離３０％的選舉紅線不遠了；
一般來說，如果現任總統的支持率跌到３０％或更低，意味著他有巨大的民意差距，往往會在連
任選舉中輸掉。

　　他指，拜登上任１６個月的政績應該算不錯，包括美國經濟徹底擺脫疫情衰退，增加８００
多萬份就業機會，工薪階層收入迅速上升，失業率創出５０年新低，面對烏克蘭危機不費一兵一
卒將歐洲重新納入北約旗下等。但民望一路下滑，罪魁禍首就是通貨膨脹。他說，現在不是工人
找不到工作，而是企業招不到工人。通脹預期改變推動新的工資上漲，然後是漲價，惡性循環。
基層工人的名義工資上升了，但實際購買力卻下降了。

　　拜登政府的不支持率升至６４％，陶博預期，以目前的選舉形勢看，民主黨很可能在１１月
中期選舉輸掉眾議院多數黨席位，甚至有可能連參議院多數黨席位也輸掉。他說：「２０２２年
，拜登保送鮑威爾連任聯儲局主席，２０２４年可能需要鮑威爾保送他連任美國總統…我覺得鮑
威爾的任期可能長過拜登。」

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