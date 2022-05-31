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31/05/2022 17:46

【北水炒Ｄ乜】淨流入３４﹒９億人幣。買快手沽贛鋒

　　《經濟通通訊社３１日專訊》今日恒指低開１７點，報２１１０６點。最高升２９１點報
２１４１５點，最低跌９４點報２１０２９點。恒指收報２１４１５點，升２９１點或
１﹒３８％。
　　按額度計算，北水全日淨流入３４﹒９億元人民幣，增加２１６６﹒１％。北水淨買入最多
的個股依次是快手（０１０２４）、青島啤酒股份（００１６８）、中國海洋石油
（００８８３）；淨賣出最多的依次是贛鋒鋰業（０１７７２）、中國移動（００９４１）、中
國海外發展（００６８８）。
　　主板成交２４５６﹒０２億元增加９０﹒７％。其中港股通成交３３４億元，佔總成交
１３﹒６％。
　　快手升７﹒１９％報７６元，北水淨買入１４億元；青島啤酒股份升４﹒２３％報６７﹒８
元，北水淨買入８﹒２億元；中國海洋石油升２﹒１４％報１２﹒４２元，北水淨買入４﹒５億
元。
　　贛鋒鋰業跌０﹒８８％報１００﹒８元，北水淨賣出２﹒２億元；中國移動無升跌報
５０﹒６５元，北水淨賣出１﹒９億元；中國海外發展跌０﹒４４％報２２﹒８元，北水淨賣出
１﹒６億元。

　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　快手　　　　　（０１０２４）　　　　　１３﹒９６
　　青島啤酒股份　（００１６８）　　　　　　８﹒２１
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　４﹒４９
　　李寧　　　　　（０２３３１）　　　　　　３﹒８２
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　　３﹒３３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　贛鋒鋰業　　　（０１７７２）　　　　　－２﹒１８
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　－１﹒９１
　　中國海外發展　（００６８８）　　　　　－１﹒６０
　　中芯國際　　　（００９８１）　　　　　－１﹒４９
　　吉利汽車　　　（００１７５）　　　　　－０﹒８５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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