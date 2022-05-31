《美元走勢－羅明立》英鎊未能挑戰１﹒２７，建議高沽

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １２７﹒７８ １２８﹒３４ １２７﹒６３

歐元╱美元 １﹒０７４０ １﹒０７７５ １﹒０７２８

英鎊╱美元 １﹒２６２４ １﹒２６４８ １﹒２５９６

美元╱瑞郎 ０﹒９６１１ ０﹒９６１４ ０﹒９５８２

美元╱港元 ７﹒８４７４ ７﹒８４９５ ７﹒８４６４

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《美元走勢》美匯指數繼續調整但仍然守住５０天平均線；有聯儲局官員表示，應在接下來

的貨幣政策會議上都考慮加息０﹒５％，直到通脹完全受控，反映局內仍然有較強硬立場的意見

。不過，市場目前預期在６月和７月加息各０﹒５％後，貨幣政策收緊的步伐很可能會略為放緩

。德國５月ＣＰＩ按年由７﹒４％升至７﹒９％，反映通脹未見頂。

愈來愈多意見認為英國央行繼續加息將無法帶動英鎊走高，通脹可能進一步上升至１０％對

國民日常生活做成重大壓力，政府不得不增加更多財政開支，經常專案赤字上升、在北愛問題上

與歐盟關係惡化、以及對央行公信力的質疑，都會令英鎊受壓。英鎊近期表現略為失色，未能挑

戰１﹒２７，現時５０天平均線在１﹒２７５０，估計有很大阻力；初步支持在１﹒２５２０及

１﹒２４６０，建議高沽。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒０７６５ １﹒０６８０ １﹒０７８５

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 沽出英鈁 １﹒２６４０ １﹒２５３０ １﹒２６８０

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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