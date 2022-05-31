【香港政情】消息指張曉明調任全國政協副秘書長

《經濟通通訊社３１日專訊》據《香港０１》引述消息表示，國務院港澳辦常務副主任張曉

明將調任全國政協副秘書長，仍屬正部級。

現年５８歲的張曉明曾任香港中聯辦主任，２０１７年返京出任港澳辦主任，至２０２０年

夏寶龍出掌港澳辦，張曉明改任港澳辦副主任（分管日常工作）。（ｂｉ）

