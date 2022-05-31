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31/05/2022 15:53

【特首選舉】地建會冀李家超早日落實選舉宏圖，為港開創美好新篇

　　《經濟通通訊社３１日專訊》行政長官當選人李家超昨日（３０日）獲中央任命為香港第六
任行政長官。香港地產建設商會發表聲明表示，衷心祝賀李家超獲中央任命，商會深信香港已為
保障未來長治久安，一國兩制行穩致遠覓得最佳人選，並祝願李家超在中央政府充分肯定和支持
的基礎上，早日落實選舉宏圖，為香港開創美好新篇。（ｂｉ）

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