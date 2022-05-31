【特首選舉】地建會冀李家超早日落實選舉宏圖，為港開創美好新篇

《經濟通通訊社３１日專訊》行政長官當選人李家超昨日（３０日）獲中央任命為香港第六

任行政長官。香港地產建設商會發表聲明表示，衷心祝賀李家超獲中央任命，商會深信香港已為

保障未來長治久安，一國兩制行穩致遠覓得最佳人選，並祝願李家超在中央政府充分肯定和支持

的基礎上，早日落實選舉宏圖，為香港開創美好新篇。（ｂｉ）

